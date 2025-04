Juventus, Koopmeiners fuori squadra: Tudor lo manda a ripetizioni e cambia formazione

L'olandese è fisicamente a terra: il tecnico pensa a un recupero graduale per farlo tornare in forma: allenamenti e panchine finchè non migliora

Voleva vederlo dal vivo con i suoi occhi prima di farsi un’idea: Igor Tudor ha dato subito una chance a Koopmeiners, l’ha schierato titolare col Genoa ma dopo neanche un’ora di gioco l’ha tolto. L’olandese – l’acquisto più costoso della campagna estiva – continuava ad essere un corpo estraneo nella Juventus, non da lui tante giocate inguardabili. E se Thiago Motta aveva sempre avuto solo parole di elogio per l’ex Atalanta, considerandolo intoccabile, l’allenatore croato ha già deciso di escluderlo momentaneamente dai titolari.

L’ammissione di Tudor

Non si era aggrappato sugli specchi Tudor dopo la gara col Genoa. A precisa domanda su Koopmeiners aveva risposto: “Non è un grande momento per lui, questo è ovvio: è un giocatore forte. Penso che si esca da una situazione simile lavorando, è un ragazzo che si impegna e ci tiene. Lui è importante per la squadra e va recuperato”.

Sembravano parole di circostanza ma a queste ha dato seguito con i fatti. Come anticipato da Tuttosport e confermato da La Repubblica Koopmeiners si fermerà per un po’, cercando attraversi allenamenti personalizzati di cercare la migliore condizione. Tudor ha deciso per lui uno stop di due o tre settimane per lavorare sulla parte fisica.

Koopmeiners verso 2-3 panchine

L’olandese è a pezzi fisicamente, ha le gambe molli: dovrà fare un lavoro incentrato sullo smaltimento dell’acido lattico in eccesso dopo un’estate tormentata con in più un fastidioso infortunio alle costole che a ottobre l’ha condizionato per diverse settimane. Previste due-tre panchine di fila per lui, con Tudor che ha già in testa la soluzione: sulla trequarti al suo posto giocherà uno tra Conceiçao, Kolo Muani e Nico Gonzalez.

La speranza è quella di avere al meglio il giocatore per il Mondiale per club, la consapevolezza è quella di non poter rischiare in questo rush finale di stagione, con il quarto posto ancora in ballo, con l’ex Atalanta in queste condizioni.

Scatta l’ironia dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sui social: “Così potrà tornare in forma per le ultime partite e fare schifo uguale, ma non si esclude un infortunio durante la preparazione che vanificherà tutto” e poi: “Serve il certificato medico in casi come questi…. potrebbe deprimersi visti i precedenti” e anche: “Ottima scelta! Non so se servirà a qualcosa, ma almeno per due o tre partite non ci faremo il sangue cattivo ogni volta che tocca palla“, oppure: “Finalmente”.

C’è chi scrive: “Proprio ora che avevano assicurato tutti le auto nei parcheggi degli stadi?” e poi: “Ahia sento odore di pozioni magiche”, oppure: “100% si stira” e anche: “Io non ce la faccio più, finiamo questa stagione il prima possibile. Stiamo vedendo robe da parte bassa della classifica di Serie B. Improvvisazione totale in ogni ambito, siamo in un baratro e non ne usciamo più” e infine: “Ritorna per le amichevoli estive ……forse lì incide”.