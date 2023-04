Juventus, Szczesny: "Voglio tornare presto"

Il portiere bianconero ha tranquillizzato tutti i tifosi sui social dopo il malore in campo contro lo Sporting Lisbona.

14-04-2023 17:48

Una serata speciale per lui e per la sua Juventus, che poteva diventare drammatica. Ma alla fine il peggio è passato e adesso Wojciech Szczesny sta bene e non vede l’ora di tornare in campo a difendere la porta bianconera. È stato lo stesso portiere a tranquillizzare tutti i tifosi sui propri canali social dopo quanto accaduto nella gara dello Stadium contro lo Sporting Lisbona.

Szczesny è infatti uscito dal campo poco prima dell’intervallo nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League per un forte dolore al petto, dovuto a palpitazioni e tachicardia. Il portiere, sostituito da Mattia Perin, ha poi sostenuto gli esami cardiologici del caso e l’allarme è per fortuna rientrato. Il giocatore sta bene, come ammesso già a Sky dopo la partita.

Adesso ha voluto scrivere un bel messaggio su Instagram: “E’ stato spaventoso, grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile”, le sue prime parole. “Grazie mille allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe! Fino alla fine”, ha aggiunto.

Perin è poi stato decisivo sul finire dell’incontro con due parate importanti in pieno recupero, che hanno consentito alla Juventus di difendere l’1-0 ottenuto grazie alla rete di Gatti. Giovedì prossimo a Lisbona i bianconeri tenteranno l’accesso in semifinale, magari con Szczesny di nuovo in campo.