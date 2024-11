Juventus, Thiago Motta ha scelto squadra anti-Milan con la spinta degli All Blacks: gli 11 e chi sostituisce Vlahovic

Il tecnico bianconero in partitella ha provato la formazione che dovrebbe scendere in campo sabato pomeriggio nel big-match con i rossoneri

Il count-down è partito: la Juventus si sta preparando al big-match di sabato a San Siro con il Milan, spartiacque importante per la rincorsa alla vetta della classifica. Thiago Motta ha il problema di risolvere il problema in attacco dove oltre a Nico, ancora out, mancherà anche Vlahovic che si è infortunato con la Serbia. Il tecnico ha provato la formazione anti-Diavolo in partitella oggi alla Continassa.

Il dubbio su chi sostituirà Vlahovic

Il grosso dubbio è proprio sul sostituto di Vlahovic, due erano le ipotesi con Yildiz falso nueve o con Weah centravanti e l’allenatore italo-brasiliano sembra aver fatto la sua scelta. Oggi sono rientrati quasi tutti i giocatori impegnati in Nazionale, eccezione fatta per Yildiz e Koopmeiners, in campo ieri sera rispettivamente con Turchia e Olanda e oggi a riposo, e per Danilo, in campo nella notte italiana con il Brasile, di rientro in queste ore a Torino.

Il tifo degli All Blacks alla Continassa

Ospiti speciali oggi alla Continassa a dare manforte ai bianconeri ci sono stati gli All Blacks, i giocatori di rugby della Nuova Zelanda che sabato saranno impegnati nella sfida contro l’Italia proprio all’Allianz Stadium. Motta ha fatto le prove generali in vista del Milan con una partitella a tempi ridotti con la formazione Under 17, contro la quale ha giocato due tempi da venti minuti ciascuno. Un lavoro funzionale a riprendere ritmo nelle gambe per chi è reduce dalla nazionale ma ha giocato poco o chi ha trascorso la pausa al centro sportivo ma anche ad abbozzare la formazione di domenica.

Sulla linea difensiva a protezione di Di Gregorio, per esempio, c’era Rouhi e non Cambiaso, che ha giocato molto nelle due gare della nazionale azzurra ma che sabato ci sarà dal 1′. Gatti e Kalulu, insieme a Savona terzino destro, hanno invece ripreso la loro intesa in campo in vista del prossimo match di San Siro contro il Milan.

Le scelte del tecnico bianconero

Altri segnali positivi da Weah, che ha messo a segno due gol durante la partitella: lo statunitense è stato schierato al centro dell’attacco e resta il primo candidato a sostituire Vlahovic alla ripresa. Bene anche Mbangula, proposto a sinistra (in zona Yildiz, di rientro, con cui si giocherà il posto) e autore di una rete come Thuram, che invece in questi giorni ha lavorato alla Continassa. Il centrocampista francese ha giocato con Locatelli, mentre Fagioli si è mosso più avanti in zona Koop (anche lui di rientro e destinato a giocare dall’inizio). Buon allenamento ma nessun gol per Conceicao, proposto nella sua consueta posizione di ala destra.

Questa la probabile formazione della Juventus per la gara col Milan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula (Yildiz); Weah.