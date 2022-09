12-09-2022 10:44

Una serata di quelle da ricordare ma non proprio per i motivi migliori. La Juventus si deve accontentare del pareggio contro la Salernitana al termine di un match in cui è successo praticamente di tutto. Ma che la gara potesse prendere una piega negativa lo avevano pensato anche i tifosi della Vecchia Signora non esattamente felici della scelta di andare in campo con la terza maglia. Per l’occasione la Juve si è discostata molto dal suo tradizionale bianconero con la terza divisa caratterizzata da un disegno astratto su uno sfondo rosa e blu.

Juve: la storia dietro la terza maglia

In occasione della presentazione della terza maglia, la Juventus aveva annunciato così la scelta di ricorrere a questi due colori: “Tornano due colori che hanno caratterizzato la nostra storia, il rosa e il blu, per l’occasione fusi a creare un effetto caleidoscopio unico. Una maglia intrisa di storia ma che guarda al futuro”.

Maglia Juventus: i tifosi non apprezzano

Se già alla vigilia molti tifosi avevano storto il naso per il design di questo kit, quanto accaduto nel corso dei 90 minuti all’Allianz Stadium non ha di certo aiutato i tifosi ad affezionarsi alla maglia utilizzata. Per molti anzi ha rappresentato un simbolo di questo inizio di campionato: “Questa squadra della Juventus non ha nemmeno la maglia, figuriamo lo spirito e l’orgoglio”, scrive un tifoso. Mentre Fernando commenta: “Capisco tutto: il marketing, le vendite ma si può dire che questa maglia della Juventus è una delle cose più brutte che abbiamo mai visto?”.

Sui social i commenti sulla nuova maglia sono tanti e molti legati anche al match: “Non so se sia più inguardabile la Juventus, la maglia viola e pannolini blu o i capelli di McKennie”. Mentre Mucciò commenta: “Sobria quella maglia, come il gioco di Allegri”.