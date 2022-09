12-09-2022 09:35

Così non va. Il caos generato nel finale della partita con la Salernitana dalle decisioni dell’arbitro Matteo Marcenaro non cancellano l’ondata di protesta dei tifosi della Juventus nei confronti di Massimiliano Allegri.

I tifosi della Juventus e l’hashtag #AllegriOut

Per i fan bianconeri la squadra non può andare sotto di due gol contro una formazione in lotta per non retrocedere e soprattutto non può continuare a offrire un gioco deludente, che crea poche occasioni per le punte. Già durante la partita su Twitter è tornato a circolare l’hashtag #AllegriOut con il quale parte della tifoseria della Juventus sta portando avanti, ormai da tempo, la contestazione all’allenatore: per gli juventini la misura è colma, la dirigenza deve prendere atto dell’incapacità di Allegri di dare una svolta al gioco della Juve e procedere all’esonero.

I tifosi della Juventus hanno anche già la soluzione per la panchina bianconera, il nome di due tecnici che, con questo organico rafforzato dal mercato estivo, potrebbero risollevare i bianconeri. “Annunciate #AllegriOut. E chiamate Zidane”, sintetizza Dante su Twitter.

Juventus, Zidane la soluzione preferita dai tifosi

“Il calcio di Allegri è terribile. Terribile. C’è Zidane libero, bisogna approfittarne”, suggerisce PapiDr. “Non si può avviare un nuovo ciclo con Allegri. Basta, cacciatelo e prendete Zidane” , scrive Turin Giants. “Quella con la Salernitana non è una partita brutta. È la solita partita della Juve di Allegri”, la critica di JBW. “Che vergogna. Basta con Allegri, abbiamo bisogno di un allenatore che rispetti il valore e la storia della Juve. Chiamate Zidane o anche Tuchel, che s’è appena liberato”, gli fa eco Mohamed aggiungendo un’alternativa al francese.

Juventus, Tuchel l’altro nome per il post-Allegri

“Adesso basta, ne abbiamo passate troppe. La dirigenza deve esonerare Allegri e chiamare Thomas Tuchel in panchina. È disponibile e questa rosa è perfetta per il suo gioco”, fa notare Amedeo. “In quest’anno e mezzo di Allegri 2 una cosa è chiara: i giocatori d’attacco non hanno alcuna idea del gioco da praticare per andare in gol. Non è un problema di tempo, è un problema di idee dell’allenatore. Vlahovic è completamente solo, stiamo sprecando il suo potenziale. Serve qualcun altro e Tuchel è un nome interessante”, il parere di Nitesh.