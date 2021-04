Juventus, va o resta? L'indizio social di un Top-Player

Se una volta le trattative di mercato erano condotte all’interno di grandi alberghi, al riparo dalle telecamere e dai microfoni dei giornalisti, nell’era dell’Internet 3.0 sono i social a farla da padrone. Piccoli indizi, frammenti di notizie date dai giocatori stessi, o da chi per loro, sui profili Social come Instagram o Twitter possono rivelare moltissimo delle intenzioni dell’interessato. Ed è proprio quello che è successo, nella giornata di oggi, con Paulo Dybala.

La Joya è impegnata ormai da mesi in una difficilissima trattativa di rinnovo con la Juventus, squadra alla quale ormai si sente molto più che legato. È anche vero però che i giocatori non sono più delle bandiere disinteressate a ciò che gli accade intorno, ma sono veri e propri professionisti, e dunque nonostante l’amore verso la maglia è ormai normale puntare a massimizzare i propri guadagni. In questo caso, Dybala chiede tanto di ingaggio alla Juve (considerato anche il rendimento della stagione) mentre i bianconeri non vorrebbero spingersi così in alto (si parla di una richiesta dell’argentino da più di 10 milioni netti a stagione).

Ma nella trattativa potrebbe presto esserci una novità. Paulo Dybala oggi ha letteralmente scaldato il cuore dei tifosi della Juventus via social. L’attaccante argentino ha infatti cambiato la propria immagine di profilo su Instagram, scegliendone una che lo ritrae di spalle, con addosso la maglia rosa della Vecchia Signora e il 10 in bella evidenza. Ma di visibile c’è soprattutto la fascia da capitano. Un dettaglio non secondario, dato che sono in molti a chiedere lo “smantellamento” della squadra attuale e la rifondazione della stessa proprio attorno all’attuale numero 10, mettendolo al centro del progetto assieme a tutti i giovani giocatori che i bianconeri stanno scovando in giro per il mondo.

Questo indizio potrebbe anche voler significare l’abbandono da parte della Juventus dell’ipotesi di scambio tra Dybala e Icardi, di cui si è parlato moltissimo nelle ultime due settimane. Comunque vada la cosa, è palese quanto la Joya ami la Juventus e quanto soffra a non essere considerato indispensabile, nonostante i colpi che spesso mette in scena.

La nuova foto Instagram ha in se un messaggio chiaro alla dirigenza juventina: io ci sono e sono pronto, e voi?

OMNISPORT | 14-04-2021 19:30