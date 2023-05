Juventus: verso l'Atalanta pronto il duo Vlahovic – Milik

Allenamento in mattinata per i bianconeri: a sorpresa dovrebbe esserci Gatti insieme a Bremer e Danilo

06-05-2023 14:41

La Juventus si è allenata oggi alle 12:30 per prendere confidenza con l’orario in cui domani affronterà l’Atalanta a Bergamo. Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2, ma in difesa potrebbe esserci Gatti invece di Alex Sandro, al fianco dei brasiliani Bremer e Danilo. Centrocampo con Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic. Non dovrebbe partire dall’inizio Angel Di Maria, il duo d’attacco dovrebbe essere composto da Vlahovic e da Milik. La squadra più tardi partirà in pullman dalla Continassa per raggiungere Bergamo. La partita di domani è uno snodo cruciale per l’ingresso nella prossima Champions League.