Juventus-Villarreal, la carica di Chiesa: "Siamo tutti con voi"

16-03-2022 15:21

Non scenderà in campo questa sera con i compagni, ma Federico Chiesa è carico per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Villarreal, in programma all’Allianz Stadium alle ore 21:00. L’esterno bianconero, reduce dal grave infortunio che lo ha costretto a terminare la stagione in anticipo, in un video postato sui canali social della società bianconera manda un messaggio alla squadra.

Queste le sue parole: “Ragazzi, manca poco a una grandissima partita di Champions. Siamo tutti con voi, io pure: Here we are. Andiamo. Fino alla fine!” In attesa di tornare a disposizione di Allegri, Chiesa veste i panni di primo tifoso della Juventus, in vista dell’importante sfida europea contro il Sottomarino Giallo.

OMNISPORT