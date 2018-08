Juventus: vittoria ai rigori con le MLS All Stars

Altra vittoria per la Juventus. Ad Atlanta (davanti a 72.317 persone), i bianconeri si impongono, ai calci di rigore, contro la formazione MLS All Stars. Allegri, in attesa di avere a disposizione l'intera rosa, si affida a Szczesny tra i pali, difesa con Cancelo, Rugani, Barzagli e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Khedira, Pjanic ed Emre Can. In avanti il tridente composto da Pereira, Bernardeschi e Favilli. La gara la sblocca il solito Favilli, ben servito da Pereira, con un perfetto colpo di testa (per il giovane attaccante si tratta della terza rete nella tournée americana). Trascorrono solo tre minuti e le All Stars pareggiano con Martinez, complice una disattenzione difensiva della squadra di Allegri.

Appena entrato, si fa notare l'ex bianconero Giovinco che impegna severamente Szczesny. Nella ripresa, tante sostituzioni. Brillano Cancelo, autore di un'altra grande prestazione, e un Benatia in rapida e costante crescita. Dal dischetto, bianconeri precisi. Decide il penalty di De Sciglio che regala alla Juventus la terza vittoria in altrettante gare.

Soddisfatto Allegri: "E' stata davvero una bellissima partita e una buona occasione per continuare a prepararci per la stagione. Siamo davvero felici. Ringraziamo per l’opportunità che ci è stata data di giocare questa partita", le parole del tecnico bianconero nel post match. Intanto, a Torino, cresce l'attesa per il ritorno di Bonucci (scambio con il Milan, Caldara ormai è rossonero). Da capire come la tifoseria bianconera accoglierà l'ex colonna bianconera, reduce dalla non eccelsa esperienza con la casacca rossonera.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 07:45