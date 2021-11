Juventus, vittoria al fotofinish ma sui social partono le accuse

06-11-2021 20:11

La Juventus conquista tre punti pesantissimi. La squadra di Massimiliano Allegri batte la Fiorentina grazie a una rete di Cuadrado nei minuti di recupera e porta a casa un successo fondamentale per provare a scavare la classifica. Una prova però poco soddisfacente quella dei bianconeri e come sempre non mancano le polemiche per la direzione arbitrale e per il rigore non concesso alla formazione viola.

Juventus: bene soltanto il risultato

I tifosi della Juventus esultano per i tre punti ma non per la prestazione contro la Fiorentina. Ancora una volta la squadra di Allegri ha dimostrato di avere dei problemi soprattutto in attacco, nel primo tempo i bianconeri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi e soltanto una giocata individuale di Cuadrado ha deciso il match. “Non gioisco della vittoria a prescindere, la squadra non ha giocato per tutta la partita, come al solito si sono distinti i singoli: Chiesa e Cuadrado”.

Sono tanti i commenti negativi nei confronti della Juve, molti tifosi sono preoccupati nonostante il successo: “Due sole cose positive: i tre punti e il forcing dei 10 minuti finali. Per il resto l’incubo continua: la scintillante Signora delle notti europee e l’orrida strega di campionato. Una differenza inconcepibile”.

Juve-Fiorentina: le polemiche arbitrali

Non mancano come sempre nell’ultimo periodo anche le polemiche per la direzione arbitrale: “Alla fine se togli il rigore e conseguente doppio giallo negato, il fallo che è valso rosso dove Chiesa si butta, alla fine è stata una partita regolare”. Sono tanti i tifosi della Fiorentina che protestano: “Difficili essere lucidi e commentare questa sconfitta senza farsi prendere dallo sconforto. Che sia stato fatto di tutto pur di non farci fare punti è lapalissiano. La gestione dei cartellini, e mi limito a quella, è stata spietata”.

L’obiettivo di mercato: Vlahovic

Per i tifosi della Juventus è stata anche l’occasione per vedere all’opera Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi di mercato per la prossima sessione. L’attaccante non si è messo particolarmente in evidenza grazie alla marcatura di De Ligt, aiutato anche da un buon Rugano: “Vlahovic è un gran bel giocatore ma stasera sia De Ligt che Rugani gli hanno fatto assaggiare le difese serie”. Anche Francesco esalta l’olandese: “Ora che la partita è finita posso scrivere senza temere di essere smentito che l’astro nasconde del calcio europeo, Vlahovic, ha passato tutta la partita nel taschino del miglior centrale d’Europa, De Ligt”.

