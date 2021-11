Serie A, la Juve batte allo scadere la Fiorentina con Cuadrado

06-11-2021 20:01

La Juventus riesce nei minuti di recupero a battere di misura la Fiorentina con Cuadrado. Partita non bella, l’espulsione di Milenkovic a 20′ dalla fine ha permesso ai bianconeri di prendere coraggio e di trionfare allo scadere.

Serie A, primo tempo di Juventus-Fiorentina

Subito un brivido per la Fiorentina, con Terracciano che sul rinvio calcia addosso a Morata e la palla sfiora lo specchio della porta. Risponde la squadra di Italiano con un colpo di testa ravvicinato di Bonaventura, ma Perin blocca senza troppi affanni. Al 10′, Morata ruba palla a Odriozola, dal fondo serve Dybala che dal limite dell’area di rigore però calcia malamente alto sopra la traversa.

Al 33′ gli ospiti si rendono pericolosi con Saponara: Odriozola serve benissimo il 29enne di Forlì al centro dell’area ma il numero otto viola spreca una grande chance calciando fuori equilibrio. Insiste la Fiorentina, prima con un tiro non fortunato di Callejon dalla distanza, poi con uno stacco di testa di Vlahovic alto sul fondo. Il primo tempo termina con il controllo del Var per un possibile fallo di mano di Danilo, per Sozza è tutto regolare.

Juventus-Fiorentina, decide Cuadrado allo scadere

Il secondo tempo si apre con un bel tiro al volo di Morata da fuori area, il pallone sfiora il palo. Dalla distanza ci prova anche Rabiot, il tiro deviato colpisce la rete alta della porta. La partita non si accende ma resta viva. Al 72′ cambia il match: espulso Milenkovic per doppia ammonizione, Fiorentina in dieci.

La Juventus prende coraggio e si rende subito pericolosa con Chiesa, che al volo colpisce in pieno la traversa. I bianconeri spingono e attaccano a testa bassa. Il più pericoloso è ancora Chiesa, ma il tiro potente viene respinto da Terracciano. Al 91′ il gol che decide la partita: Cuadrado che fa tutto da solo e grazie alla deviazione di Biraghi trafigge Terracciano. Ultima chance per Chiesa, ma non va. Termina 1-0.

