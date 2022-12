Juventus: Vlahovic deve spiegare le sue intenzioni

12-12-2022 22:43

La Juventus vuole capire le intenzioni di Dusan Vlahovic. Nonostante il serbo abbia firmato un accordo fino al 2026, i bianconeri devono comprendere se i sondaggi effettuati dalle big europee col suo agente possano avere seguito o meno. La Juventus non ha certo tra le priorità quella di cedere un patrimonio del club, ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, allora potrebbe sedersi al tavolo e trattare. Il prezzo è chiaro: 70 milioni più 10 di bonus che i bianconeri hanno investito a gennaio per acquistarlo dalla Fiorentina. A riportarlo è Tuttosport.