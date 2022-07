Juventus, Vlahovic è pronto: "Con Pogba e Di Maria qualcosa cambierà"

12-07-2022 19:18

Giornata importante in casa Juventus. Oltre alla presentazione di Paul Pogba, spazio in conferenza stampa anche per Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. Il serbo ha parlato dei nuovi acquisti: “Sono due grandissimi giocatori. Con l’arrivo di Pogba e Di Maria cambierà qualcosa – così l’ex Fiorentina -. Sono contento di dividere lo spogliatoio con loro. Vogliamo fare meglio dello scorso anno”.

L’attaccante bianconero, che quest’anno avrà la maglia numero 9, ha poi parlato di Federico Chiesa: “Ormai tutti sanno cosa penso di lui. Non vediamo l’ora di giocare insieme e vincere – ha aggiunto -. Alla Juve è migliorato tanto, ma dobbiamo aver pazienza con lui dopo l’infortunio”. Dopo l’arrivo a gennaio, l’obiettivo di Vlahovic è chiaro: “Andiamo a prendere tutto ciò che abbiamo lasciato l’anno scorso”.