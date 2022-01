Juventus-Vlahovic, il piano bianconero per convincere Commisso

25-01-2022 08:22

La trattativa per il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è entrata nel vivo. La Vecchia Signora ha fretta di chiudere ed è pronto a formulare l’offerta giusta per convincere Rocco Commisso, patron del club viola

Juventus, con Vlahovic tutto definito

Grande accelerazione della Juventus nell’affare Dusan Vlahovic. Le parole di Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, hanno certificato la volontà della società bianconera di portare il serbo a Torino già durante questa finestra di mercato. In realtà, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo tra la Vecchia Signora e l’entourage del giocatore sarebbe già stato trovato. I bianconeri sarebbero pronti a garantire all’attaccante classe 2000 un contratto della durata di cinque anni, a sette milioni di euro a stagione. Una proposta che l’entourage del giocatore avrebbe già accettato, anche in virtù della volontà del serbo di giocare con la casacca bianconera.

Juventus, ora serve l’ok di Commisso

Trovato l’accordo con Dusan Vlahovic (decisiva la sua volontà di giocare con i bianconeri), ora la Juventus ha fretta di convincere Rocco Commisso a lasciar partire il suo giovane gioiello. La valutazione del cartellino dell’attaccante classe 2000 è di non meno di 70 milioni di euro ma la sensazione è che a 60 milioni di euro (senza contropartite tecniche) si possa arrivare alla classica fumata bianca. La Fiorentina aspetta l’offerta giusta per lasciarlo libero e, parallelamente, la Juventus sta pensando a come recuperare il cash necessario per far contento il patron della Viola. L’unica maniera plausibile pare quella di cedere più giocatori possibili in questi giorni di calciomercato.

Juventus, ecco chi potrebbe partire

Sono diversi i giocatori attualmente nella rosa bianconera che potrebbero essere “invitati” a fare le valigie. Attenzione al nome di Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano, alla Juventus dal 2017, piacerebbe molto all’Aston Villa che lo valuta circa 20 milioni di euro. Ci sarebbe anche la questione Arsenal-Arthur, altra opzione da non scartare. Da capire anche il futuro di Moise Kean. Con il possibile arrivo di Dusan Vlahovic, non avrebbe più spazio. Da qui la concreta possibilità che si cerchi un’altra squadra. Infine, Dejan Kulusevski potrebbe diventare un’occasione. La Fiorentina non vuole contropartite tecniche ma lo svedese potrebbe fare gola a qualche altro club. La Juventus vuole racimolare più milioni possibili per andare a trattare con Rocco Commisso.

