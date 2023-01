21-01-2023 18:04

La penalizzazione non sembra spaventare i giocatori della Juventus. E’ un momento assolutamente particolare quello della formazione bianconera che si ritrova con 15 punti in meno in classifica dopo la penalizzazione sancita dalla Corte d’Appello federale in merito al caso plusvalenze.

Juventus, il messaggio di Dusan Vlahovic a squadra e tifosi

C’era chi aveva pensato a un “fuggi fuggi”, in tanti dopo la sentenza che ha colpito la Juventus hanno infatti immaginato che molti giocatori importanti potessero chiedere la cessione. E anche Dusan Vlahovic è stato tirato in ballo. L’attaccante serbo però ha voluto chiarire il suo pensiero su Instagram: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Questi siamo noi, questa è la Juventus”.

Juventus, anche capitan Bonucci vuole il riscatto

Ma Dusan Vlahovic non è stato l’unico giocatore della Juventus a suonare la carica in questo momento di difficoltà. La squadra si unisce alla società e ai tifosi in questo momento di difficoltà e anche il capitano Leonardo Bonucci vuole lanciare un messaggio: “La Juventus è come un drago a sette teste, gliene tagli una e ne spunta sempre un’altra. Non molla mai. E la sua forza è nell’ambiente”.

Bonucci e Vlahovic: sui social si scatena la polemica

Se i tifosi della Juventus hanno apprezzato i messaggi arrivati dall’interno dello spogliatoio bianconero, le cose non sono andate altrettanto bene quando si parla dei tifosi avversari. “Bonucci è talmente ignorante che non sa che l’animale mitologico a cui ricrescono oleodotto teste sono gli Idra (serpenti acquatici), non i draghi a 7 teste che invece sono legati al concetto di Apocalisse, proprio come quelle che si sta abbattendo su di loro”. Mentre Daniele commenta: “Praticamente Bonucci sta descrivendo la magia. I calciatori dovrebbero essere controllati prima di condividere certe cose”.

I tifosi della Juventus però applaudono questo senso di unione della squadra: “Vlahovic perfetto nel chiamare alle armi i compagni rassicurando i tifosi sull’impegno. Speriamo che chi ci deve difendere sia mosso dallo stesso tipo di appartenenza”. E ancor: “Grande Dusan, forza ragazzi e forza Juve nella difesa: quei 15 punti devono ridarceli”.