21-01-2023 12:59

Tra le conseguenze più spiazzanti per i tifosi della Juve dopo la sentenza della Corte d’Appello federale che ha comminato 15 punti di penalizzazione al club bianconero c’è la scarsa vigoria, vera o presunta, della società in reazione alla sentenza stessa. Certo, è arrivata una nota del pool di legali che denuncia la disparità di trattamento con altri club. Il presidente Ferrero ha garantito che la Juventus si difenderà “con pacatezza e senza arroganza”. Allegri ha invitato a pensare al campo e ha garantito che nessuno mollerà il treno in corsa. Ma la differenza col recente passato, nei toni soprattutto, è evidente. Molti si sarebbero aspettati una presa di posizione più forte.

Stangata Juve, Cassano avvocato che non t’aspetti

A difendere la Juventus, invece, ci ha pensato l’avvocato che non ti aspetti: Antonio Cassano. Proprio lui, l’ex fantasista di Bari Vecchia più volte entrato in rotta di collisione coi supporter della Signora per i suoi giudizi taglienti (eufemismo) proprio sul gioco di Allegri. Direttamente dalla Bobo Tv, Cassano ha improvvisato un vero e proprio show diventato immediatamente virale sui social. Uno sfogo, una sorta di arringa difensiva, a difesa della Juve.

“Plusvalenze, la legge deve essere uguale per tutti”

Così Cassano nel corso della diretta: “Se vale per la Juve deve valere per tutte le squadre del calcio italiano perché ovviamente la Juve è riportata in 50 pagine sul giornale, le altre tutte in piccolo. La legge deve valere per tutte. A livello calcistico difendo la Juve, anche se a giocare fa cag… Se ha sbagliato la Juve è giusto che paghi, anche serie B, C. Ma deve valere per tutti. Se fanno valere questa roba qua per tutti non sarà solo la Juve, sarà una valangata di club di serie A, di serie B, di serie C”.

Tifosi Juve con Cassano, almeno per una volta

L’ultima ‘cassanata’ è ben vista da tanti sostenitori bianconeri come Alessia: “Cassano che ci difende, si sta ribaltando il mondo”. Rocco è avvilito: “L’ha capito addirittura Cassano…Cassano!!!!”. Frederik Church ironizza: “Cassano è più gobbo di Elkann“. Juanito è addirittura sferzante: “Io devo stare con la Juve ma la prima a non stare con se stessa è proprio lei, sono passate 12 ore e l’unico che ci ha ‘difeso’ è Cassano“. Paolo è tra i pochi fuori dal coro: “Ancora con sta tiritera della legge uguale per tutte: la Juve era l’organizzatrice del sistema deviato, gli altri club semplici pedine, clienti occasionali della bisca. Ecco perché è stata punita solo la Juve, ma ci vuole tanto a capirlo?”.