Contro il Monza in Coppa Italia Federico Chiesa entra, segna e riporta una ventata di ottimismo in casa Juventus: schierato in attacco – e non da terzino come contro il Napoli in campionato – l’ex Fiorentina ha ritrovato il gol e ricordato ai tifosi che, con lui in campo, i bianconeri sono un’altra squadra. Il suo recupero potrebbe essere fondamentale per Massimiliano Allegri, che conta di avere nuovamente a disposizione anche Dusan Vlahovic, Paul Pogba e Juan Cuadrado.

Juventus, è tornato il vero Chiesa

A 378 giorni dall’ultima rete prima dell’infortunio, Federico Chiesa è tornato a segnare per la Juventus, decidendo la sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Monza. Partito in panchina, l’attaccante ha prima permesso ai bianconeri di cambiare marcia e poi, dopo 17 minuti dal suo ingresso in campo, ha deciso la partita con un gol “alla Chiesa”: accelerazione dalla fascia sinistra, dribbling a rientrare e destro chirurgico sul secondo palo.

Un gol spettacolare, con cui l’ex Fiorentina ha ricordato al popolo bianconero e allo stesso Max Allegri cosa è capace di fare quando viene schierato nel suo ruolo, da attaccante esterno: dopo le incertezze e gli errori nella partita col Napoli – quando il tecnico lo utilizzò da esterno destro di una difesa a 5 – Chiesa è sembrato tutt’altro giocatore.

Juventus, tifosi pazzi di Chiesa

Il gol di Chiesa ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus, che non vedevano l’ora di rivedere la migliore versione del proprio attaccante. “Grande Chiesa, ti voglio bene”, scrive Stefano su Twitter.

“Fenomeno, con lui siamo un’altra squadra”, aggiunge Carolina. “Piango, per un attimo ho rivisto Del Piero in campo”, il paragone di ViPer. “Quanto mancava quel sorriso”, scrive Rid postando la foto dell’esultanza di Chiesa.

Juventus: Allegri ora aspetta Vlahovic, Pogba e Cuadrado

Chiesa è completamente recuperato e ora sta ad Allegri gestirlo al meglio. Il tecnico dovrà soprattutto risolvere l’enigma tattico riguardante il suo utilizzo e quello di Angel Di Maria, con Chiesa il giocatore che può dare la scossa alla stagione della Juventus. I due si esaltano come attaccanti esterni, ma la Juventus delle 8 vittorie consecutive prima del k.o. di Napoli ha risalito la classifica scendendo in campo col 3-5-2 (o 3-5-1-1).

Cambiare nuovamente volto alla Juve senza perdere compattezza e solidità difensiva è la missione del tecnico, che presto riavrà a disposizione anche altri tre giocatori chiave per questa Juventus: Dusan Vlahovic, Paul Pogba e Juan Cuadrado. Tutti sono scesi in campo nel test di 45’ contro il Fossano di mercoledì: la partita con il Monza del 29 gennaio è quella in cui potrebbero tornare, ma non sono escluse sorprese tra i convocati con l’Atalanta, soprattutto riguardanti Vlahovic e Pogba.