19-01-2023

Prima vittoria della nuova era dirigenziale della Juventus, primo gol (e che gol) di Federico Chiesa dopo oltre un anno da quel 6 gennaio 2022, quando segnò contro il Napoli. La Juventus accede ai quarti di finale della Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio: 2-1 su un ottimo Monza, che ha spesso tenuto in mano il pallino del gioco pur senza mai impensierire Perin. Per i bianconeri il miglior viatico possibile in vista del big-match di domenica sera contro l’Atalanta.

Le pagelle della Juventus

Perin 6 – Non può nulla sul gol, svolge bene il lavoro ordinario

Gatti 6 – Non ha particolari sofferenze, bravo nei raddoppi dal suo lato

Rugani 6– Monta una guardia attenta su Gytkjaer

Danilo 7 – Prima centrale di sinistra, poi torna a fare il terzino destro. E’ sempre primo che assalta, offre palloni deliziosi

Mckennie 6,5 – Bravo nel servire a Kean il pallone dell’1-0, liscia sul primo palo e (come a Napoli) innesca il gol del Monza. Qualche buona iniziativa sulla destra, cala nell’ultima mezz’ora

Fagioli 5,5 – Regista avanzato, sfiora il gol ma entra poco nel gioco (74′ Di Maria 6 – Dà la scossa, sfiora il gol di rabona)

Paredes 5,5 – Prova ad aumentare i giri: qualche buona apertura, molti errori. Ma almeno resta in campo per 90′

Miretti 5,5 – Tanta energia, poca precisione (60′ Locatelli 6,5 – Intensità e qualità, il suo ingresso si sente)

Iling Junior 6,5 – Quando parte è inarrestabile, si fa valere anche in fase difensiva (74′ Alex Sandro 5 – Si ricorda solo per una giocata incomprensibile)

Soulè 6– Alcuni spunti di rilievo, uno dei quali innesca l’azione dell’1-0 (60′ Chiesa 7 – Gol capolavoro: sta tornando)

Kean 6,5 – Implacabile sul gol, si mangia il 2-0, gli tolgono il raddoppio per fuorigioco (81′ Milik sv)

Le pagelle del Monza

Cragno 6,5 – Bravissimo su Kean in avvio di ripresa, para il parabile

Antov 4,5 – Contro Iling ha più di un problema, contro Chiesa va ancora peggio (81′ Sensi sv)

Marlon 5,5 – Sbaglia il posizionamento sul gol di Kean

Marì 6 – Molto attento a coprire tutti i tentativi di imbucata della Juve

Carboni 5,5 – Soffre quando Mckennie aumenta il ritmo (55′ C.Augusto 6 – Entra bene in partita)

Ranocchia 5,5 – Cerca di togliere il fiato a Paredes e ci riesca in gran parte

Pessina 6 – Buon lavoro di sostanza in mezzo al campo (55′ Rovella 5 – Subito un giallo, poco preciso)

D’Alessandro 6,5 – Molto intraprendente sulla sinistra (67′ Izzo 5,5 – Cerca di buttarla sulla rissa, si becca un tunnel da Di Maria)

Colpani 6 – Ha un sinistro vellutato, e lo mette in mostra

Valoti 6 – Bravo e furbo sul gol (67′ Vignato 6 – Non mostra timori reverenziali)

Gytkjaer 5 – Prova a fare reparto da solo, non la becca quasi mai

La pagella dell’arbitro

Pezzuto 5,5 – Lascia troppo correre, manca il secondo giallo ad Anton che trattiene (vanamente) a lungo Chiesa in occasione del gol

I prossimi impegni della Juventus

Domenica sera per i bianconeri un match h fondamentale per riprendere il cammino in campionato: all’Allianz arriva infatti l’Atalanta, che ha realizzato 13 gol in due partite. Le due squadre sono separate da soli tre punti in campionato: vietati passi falsi.

