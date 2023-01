20-01-2023 08:41

Era la terza volta che Ivano Pezzuto, uno dei giovani arbitri che Rocchi sta seguendo con attenzione, arbitrava la Juventus. C’era già un precedente in Coppa Italia, con il quarto di finale Juve-Spal del 2021 mentre in campionato, nell’agosto del 2021, arbitrò il 2-2 con l’Udinese, ovvero l’ultimo match di Cristiano Ronaldo con la Juventus prima del ritorno a Manchester. Ma come se l’è cavata ieri nella gara di coppa Italia all’Allianz Stadium dove i bianconeri si sono imposti per 2-1 non senza soffrire?

Juventus-Monza, solo due ammoniti da Pezzuto

Il fischietto leccese ha dato prova di carattere ed autorità, solo due gli ammoniti nel corso della partita, entrambi del Monza. ll primo giallo dopo un’ora di gioco, ad Antov per un brutto fallo su Illing-Junior. ll secondo tre minuti più tardi per un intervento scomposto in scivolata di Rovella su Fagioli, uno dei tanti giovani impegnati ieri e che ha fatto bene.

Juventus-Monza, i casi dubbi della gara

Pochi i casi da moviola. Al 37′ protesta la Juve Colpo di testa di McKennie da calcio d’angolo che colpisce Gytkjaer. I giocatori della Juve chiedono un fallo di mano. Al 46′ Miretti cade in area monzese dopo un contatto con un avversario e chiedono invano il rigore e al 75′ Kean da due passi insacca di testa dopo un tiro di Danilo deviato da Pablo Marin sulla traversa, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco.

Juventus-Monza, Bergonzi promuove Pezzuto

A fare chiarezza è Mauro Bergonzi. L’ex arbitro, oggi moviolista Mediaset, dice su Canale 5: «Arbitro da 6,5, prestazione positiva in una gara non facile. E’ stato attento, concentrato, ben allenato. Ha 38 anni e poche gare in Serie A, ha fatto bene e Rocchi deve essere soddisfatto».

Juventus-Monza, per Bergonzi non c’è il rigore per la Juve

Bergonzi analizza i vari casi: «Proteste Juve per il contrasto in area tra Valoti e Miretti. Il giocatore della Juve resta a terra, il silent check dice che è tutto ok. E’ Miretti che va addosso col piede sinistro a Valoti dopo aver perso pallone. Ha fatto benissimo a non fischiare rigore. Bravo arbitro e bene il Var”

Juventus-Monza, giusto annullare il gol a Kean per Bergonzi

Infine il giudizio sul gol annullato a Kean: “Sul tiro di Danilo l’assistente deve valutare se Kean è in fuorigioco, se influenza Pablo Marin, se la giocata di Pablo Marin è volontaria o no. La situazione non è facile. Quando Danilo colpisce il pallone Kean è oltre, un po’ influisce sulla traversa di Pablo Marin, ma la sua giocata è certamente involontaria e non rimette in gioco Kean. La situazione non era facile, ma la terna ha interpretato bene il fuorigioco”.