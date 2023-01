19-01-2023 23:44

La Juventus torna a sorridere dopo la batosta subita in Serie A contro il Napoli. Allo Juventus Stadium, i bianconeri di Max Allegri superano il turno in Coppa Italia e si qualificano per i quarti di finale battendo per 2-1 il Monza di Palladino.

Autori dei gol vittoria sono Moise Kean, dopo una bellissima azione tra Fagioli e Soulé, e Federico Chiesa, che torna al gol con la Juventus a più di un anno di distanza dal precedente. Fantastica la rinascita del figlio d’arte, che si rende protagonista di una rete clamorosa e che manda in estasi lo stadio.

La Juve rinasce dalle ceneri nel segno della gioventù

Come espresso bene dai dirigenti nei giorni scorsi, la Juve riparte dalla linea verde dopo la batosta contro il Napoli e il marasma che sta colpendo la società. Oggi titolari in Coppa Italia contro il Monza, i bianconeri si sono affidati ai giovani per portare a casa la sfida.

Titolari oggi Gatti, Fagioli, Moretti, Soulé, Iling e Kean (Locatelli e Chiesa sono subentrati dalla panchina). Oggi la squadra è risultata se non altro più dinamica e convinta rispetto alla brutta copia del Maradona, e le reti sono arrivate proprio da due di questi giovani.

Specialmente oggi è una serata da ricordare per Federico Chiesa, che è tornato al gol a un anno dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere la stagione. Piano piano il classe 1997 sta tornando quello di un tempo, e potrebbe essere un vero nuovo acquisto per la seconda parte di stagione bianconera.

Chiesa torna al gol: “Ci sto mettendo tutta la mia forza”

Federico Chiesa è tornato al gol 378 giorni dopo l’ultima volta con la maglia della Juventus (6 gennaio 2022 vs Napoli). Queste le sue parole dopo una partita nella quale si deve essere tolto un grosso peso:

“Si chiude un anno molto brutto il 2022, mentre ora sto pensando a tornare in forma e devo mettere minuti sulle gambe. Sto mettendo tutta la mia forza, perché voglio dare una mano alla mia squadra”.

Soprattutto importante la reazione che la squadra ha avuto dopo il ko di Napoli, una sconfitta che avrebbe potuto avere conseguenze anche oggi:

“A Napoli abbiamo giocato molto male e siamo stati poco aggressivi. Faccio i complimenti al Monza, ma noi stasera siamo stati concentrati e abbiamo impedito loro più volte di tirare in porta. Dobbiamo sfruttare le qualità dei nostri campioni, ma anche giocare meglio”.

Infine, una promessa verso la nuova società, avendo sempre grande riconoscenza verso chi l’ha portato a Torino:

“Dobbiamo alzare l’asticella. Pensiamo all’Atalanta, per tornare a fare quello che abbiamo fatto fino a prima del Napoli. Testa al campo, poi fuori dal campo ci pensa la società”.

Landucci ne è sicuro: “I nostri giovani sono prontissimi”

A parlare ai microfoni della stampa è stato Marco Landucci, vice di Allegri, oggi non presente a causa di una squalifica. Queste le considerazioni di Landucci, dopo che la Juve ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la 16a edizione consecutiva (tutte dal 2007/08), la striscia aperta più lunga nella competizione:

“Era una partita importante, avevamo in campo tanti giovani che hanno fatto bene. Siamo contenti, perché per la Juve la Coppa Italia è un obiettivo. Peccato per il gol preso, ma siamo contenti per il passaggio del turno. Allegri? Non l’ho sentito, ma quando si vince siamo tutti soddisfatti”.

Una parola poi sui giovani, veri protagonisti di questa partita di Coppa Italia. Secondo Landucci, i giovani della Juve sono già pronti per i grandi palcoscenici:

“Fagioli e Miretti hanno già fatto diverse partite, mentre Iling ha fatto diversi spezzoni. Sono stati determinanti quando mancavano i giocatori più esperti. Hanno dato freschezza, corsa e qualità tecnica: sono prontissimi”.