Juventus, Vlahovic prima scelta: in bilico il futuro di Morata

Mentre la Serie A è sconvolta dall’ennesimo caso di razzismo, la Juventus continua celermente a lavorare sul mercato per colmare tutte le lacune della rosa di Massimiliano Allegri. Anche se i buchi maggiori sembrano essere a centrocampo, col gruppetto Bentancur, Rabiot, Ramsey, Arthur che non offre adeguate garanzie tecniche, gli uomini di mercato bianconeri sono al momento concentrati sulla ricerca di un vero e proprio numero 9 giovane e che possa crescere. Come riporta la Gazzetta dello sport il preferito è il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina, con Mauro Icardi più sullo sfondo. In tutto ciò, però, bisogna valutare attentamente cosa ne sarà di Alvaro Morata.

Vlahovic sta cambiando agente, come riporta il Corriere dello Sport, e l’annuncio di Commisso del mancato accordo per il rinnovo ha fatto drizzare le orecchie a tutti i top club europei. Se come sembra però la base d’asta sarà di 90 milioni di euro, questo rappresenterebbe un ostacolo non da poco per Madama. Certe cifre infatti le possono spendere solamente i grandi club di Premier o il PSG: la Juventus al momento ha poca liquidità per investire pesantemente sul mercato, e di certo non 90 milioni di euro cash.

L’alternativa, riporta la Rosea, continua ad essere Mauro Icardi, chiuso a Parigi dai tre fenomeni Messi, Neymar, Mbappe e desideroso di cambiare aria. Difficile che arrivi a gennaio in prestito, vista anche la presenza di Alvaro Morata.

Già, Morata, acquistato dalla Juventus in prestito biennale dall’Atletico Madrid. Per l’iberico sono già state versate le due rate per il prestito di 10 milioni l’una, e per il riscatto completo ne mancano ancora 35. Difficile che i bianconeri decidano di non riscattarlo, ma è anche vero che un altro centravanti chiuderebbe a Morata le porte della titolarità. Situazione da monitorare attentamente, presto ci saranno novità.

OMNISPORT | 07-10-2021 12:27