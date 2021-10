È scontro Inter-Juventus per un esubero dello United

Un derby d’Italia di mercato? Si è possibile. Juventus e Inter infatti nelle ultime ore sono state accostate con insistenza a un talentuoso centrocampista in uscita dal Manchester United.

Il profilo è quello di Donny Van De Beek, ormai ai margini delle rotazioni di Ole Gunnar Solskjaer che, come la scorsa stagione, sta impiegando il giocatore col contagocce: quest’anno, in particolare, l’ex Ajax ha disputato solo 6 minuti in Premier League, 45 in Champions e 90 in Coppa d’Inghilterra.

Troppo poco per un calciatore di livello come l’olandese classe 1997 il quale, stufo della situazione, avrebbe dato mandato ai suoi agenti di iniziare a sondare il terreno per cambiare aria il prima possibile.

Lo United, visto lo scarso utilizzo, sarebbe più che propenso a lasciar andare il giocatore ma, ovviamente, solo alle proprie condizioni.

La compagine inglese, infatti, vorrebbe rientrare dall’investimento fatto per acquistarlo dall’Ajax 14 mesi fa quando nelle casse del club olandese furono versati ben 45 milioni di euro, una cifra questa che in pochi in Europa possono e vorranno sborsare per il nativo di Nijkerkerveen.

Nonostante l’ambiziosa velleità dei Red Devils, sono in tanti che nelle prossime settimane proveranno comunque a trattare con il Manchester per acquisire i servigi di Van de Beek, giocatore che può far comodo al centrocampo di diverse big del Vecchio continente, Inter e Juventus incluse.

I nerazzurri negli scorsi giorni hanno già avviato i contatti con la società del Regno Unito, operazione in cui presto dovrebbero cimentarsi anche i dirigenti bianconeri.

Sia Marotta che Cherubini però, alle prese coi bilanci non propriamente positivi dei rispettivi club, proveranno entrambi ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe a tutte e due le formazioni italiane di ammortizzare la spesa ma che potrebbe non bastare a battere la concorrenza di altri club.

Sarà lo United, in base alle offerte che giungeranno a Old Trafford, a decidere con chi avviare i discorsi per la cessione di un giocatore ormai sempre più desideroso di rilanciarsi altrove.

OMNISPORT | 04-10-2021 20:00