Juventus, Nedved: "La nuova Juventus punterà sui giovani"

Poco prima dell’inizio del Derby della Mole tra Torino e Juventus, il vice presidente bianconero Pavel Nedved ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, nella quale tratta la futura linea societaria della Vecchia Signora. Queste le sue parole, dove tira il ballo principalmente il giovane Moise Kean:

“Puntiamo sui ragazzi e credo che la Juventus abbia un grandissimo futuro. Noi puntiamo molto su Kean, lo abbiamo scelto come nostro attaccante del presente e del futuro, credo che se lo meriti perchè conosce il mondo della Juve, è un ragazzo che da quanto è tornato è cresciuto tantissimo Al Psg è riuscito a fare 17 gol. Se avessimo preso un altro ragazzo dal Psg, non italiano, con un bagaglio di 17 gol avremmo parlato di un fenomeno. Noi ci puntiamo tanto. Per il Toro è normale sia la gara dell’anno perchè aspettano noi per poter fare una partita bella. Per noi è una partita importante, una delle 38 importanti che facciamo in campionato. Niente di più”.

OMNISPORT | 02-10-2021 18:32