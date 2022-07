Juventus: Vlahovic pronto per il debutto stagionale, le sue condizioni

28-07-2022 22:23

Le condizioni di Dusan Vlahovic, colpito negli ultimi mesi dalla pubalgia, sono buone, e le rassicurazioni, in un momento in cui Paul Pogba rischia un lungo stop per un infortunio al ginocchio, sono arrivate sia dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sia dallo stesso attaccante serbo, poiché la sua assenza nelle amichevoli contro il Chivas e il Barcellona avevano fatto temere qualche problema serio. Ma Allegri ha dichiarato che sia Dusan sia Weston McKennie saranno pronti per la partita contro il Real Madrid alle 4 della notte italiana tra sabato e domenica al Rose Bowl di Pasadena.

Juventus, Vlahovic: “Sto bene e a breve sarò al top”

Anche Vlahovic, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha infuso ottimismo.

“Quest’estate mi sono dedicato solo a recuperare, ho fatto un percorso per essere pronto al 100%. Ora mi sento bene e a breve sarò al top. Non ho giocato per intero le ultime cinque partite di campionato? Non mi piace trovare gli alibi, se sono andato in campo significa che potevo giocare. Avevo un problema che mi portavo dietro da tempo, da prima che arrivassi alla Juve. Alla fine della stagione volevo recuperare al meglio, ho dovuto dire no alla nazionale anche se mi è dispiaciuto molto”.

Juventus, Vlahovic ha lavorato per recuperare dalla pubalgia

Vlahovic infatti, riporta sempre la Gazzetta, ha seguito un programma di lavoro diverso dai suoi compagni di squadra e ha rinunciato alla Nations League in accordo con gli staff medici della Juventus e della Serbia, e ha iniziato le vacanze due settimane dopo il resto della squadra per dedicarsi a un programma di guarigione dalla pubalgia, prima sottoponendosi a un trattamento con cure specifiche e poi svolgendo alcuni lavori personalizzati con un preparatore atletico personale per presentarsi il meglio possibile al ritiro estivo, e ha ricominciato ad allenarsi alla Continassa svolgendo esercizi mirati.

Juventus, Vlahovic scenderà in campo contro il Real di Ancelotti

Questo programma di recupero spiega la cautela nel farlo scendere in campo. Questa cautela è anche dovuta al fatto che nell’inizio di stagione la Juventus giocherà 9 partite in 33 giorni tra Serie A e Champions League, e quindi c’è stata la volontà di risparmiarlo adesso per poi averlo al meglio nei momenti cruciali della prossima annata agonistica. Tra pochissimo sapremo se Vlahovic debutterà contro il Real campione d’Europa di Carlo Ancelotti, poi, prima dell’inizio del campionato, che per i bianconeri sarà alle 20,45 di Ferragosto contro il Sassuolo, il 4 agosto alle 17 ci sarà Juve A-Juve B a Villar Perosa e il 7 agosto il test a Tel Aviv contro l’Atletico Madrid alle 20,45. Poi si comincerà a fare sul serio, ma di certo Vlahovic non si farà trovare impreparato.