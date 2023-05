Juventus Women, Montemurro: “Contro l’Inter per prepararci alla Coppa”

La poule scudetto è ormai agli sgoccioli, le bianconere sono già certe del secondo posto ma vogliono vincere il derby d’Italia per poi pensare solo alla Coppa Italia.

06-05-2023 12:38

Il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia anche se a livello di classifica non sposterà più gli equilibri.

Juventus e Inter si affrontano soprattutto per il morale, tornare a vincere per le bianconere dopo il ko con la Roma ed il pareggio con il Milan significa anche prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia con le giallorosse in programma il 4 giugno.

“Contro l’Inter sappiamo che sarà una gara difficile, per noi l’obiettivo non è tanto andare su e giù in classifica quanto mantenere dei livelli alti, sarà una sfida aperta come con il Milan e possiamo di mettere in campo un ottimo spettacolo, di solito quando non abbiamo pressioni mentali giochiamo meglio” ha affermato coach Montemurro nella diretta Twitch dalla vigilia del match in scena sabato alle ore 14.30.