Juventus Women, Montemurro: “Possiamo ancora vincere lo scudetto”

Il tecnico della squadra bianconera analizza la sconfitta con il Milan ottenuta nell’ultima giornata e guarda avanti fissando nuovamente gli obiettivi da qui al termine della stagione.

07-02-2023 00:10

Una sconfitta che brucia quella rimediata nell’ultima giornata dalla Juventus per mano del Milan, 2-1 il finale. A raccontarla è il tecnico Joe Montemurro ai microfoni di JuventusNews24: “Dell’espulsione di Boattin non parlo ma questo perché non parlo mai degli arbitri, quanto al Milan è stato sicuramente più compatto ed ha avuto più lucidità con la palla al piede”.

“Cosa salvo di questa gara? Sicuramente il secondo tempo in dieci dove abbiamo creato diverse occasioni per pareggiare i conti, spiace perché in settimana avevamo lavorato bene ed invece abbiamo commesso troppi errori tecnici”.

Infine: “Lo Scudetto è ancora raggiungibile, la Roma è a +8, è vero, ma la matematica non ci condanna, dobbiamo fare il meglio possibile da qui alla fine della stagione”