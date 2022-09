Juventus, Zakaria verso il Chelsea entro mezzanotte

01-09-2022 20:35

Novità improvvisa per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il mercato in entrata delle italiane si è chiuso alle 20.00, ma in Premier League le trattative si chiuderanno alle 24.00, ed ecco che il Chelsea nella giornata di oggi è piombato su Denis Zakaria, svizzero classe 1996.

Come riporta Sky Sport, e in particolare Gianluca Di Marzio, in questo momento Zakaria sta svolgendo le visite mediche al JMedical, e i due club sono fiduciosi di riuscire a sistemare tutte le carte e tutti i dettagli entro la mezzanotte di oggi, quando si chiuderà il mercato in Inghilterra.

Questa operazione è dovuta al fatto che con l’arrivo di Paredes e l’esplosione di Miretti, i bianconeri hanno necessità di sfoltire il centrocampo. Non basta infatti l’uscita di Arthur, volato ad Anfield. Il calciatore svizzero era arrivato alla corte di Massimiliano Allegri nel corso del mercato di riparazione dello scorso gennaio, ma non sembra essere scattata la scintille tra lui e il tecnico bianconero.