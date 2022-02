Juventus, Zaniolo esce allo scoperto: l'annuncio dell'agente

18-02-2022 09:12

La trattativa tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo del contratto è al momento bloccata. Ad ammetterlo è lo stesso agente del centrocampista della Roma, Claudio Vigorelli, in un’intervista al Corriere dello Sport. Da tempo Zaniolo è accostato alla Juventus, che potrebbe farsi avanti in estate.

Zaniolo-Roma, rinnovo bloccato

“A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa – sono le parole di Vigorelli -. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione”.

“Inoltre ci sono i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che hanno l’importantissimo obiettivo dei prossimi Mondiali. È pertanto prematuro e infondato qualsiasi riferimento a un’eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto”, ha concluso Vigorelli.

Zaniolo: la situazione e l’interesse della Juve

Il nome di Zaniolo è tornato in auge in casa Juve dopo le parole del general manager giallorosso Tiago Pinto, che aveva dichiarato che la permanenza del giocatore alla Roma nella prossima stagione non poteva essere garantita. Al momento l’ex Inter è sotto contratto con il club capitolino fino a giugno del 2024, con un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione. Secondo le indiscrezioni, la richiesta di Zaniolo per restare in giallorosso si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti, una cifra che la dirigenza della società al momento non sembra intenzionata ad accettare.

Zaniolo, la Roma fa il prezzo

Al momento, per accaparrarsi il cartellino del giocatore servono circa 50 milioni di euro. La Juventus resta alla finestra, in attesa del momento giusto per fare la sua mossa. Sulle tracce del giocatore c’è anche il Tottenham di Antonio Conte.

OMNISPORT