Kahn "chiama" De Ligt: Bayern pronto ad alzare l'offerta alla Juventus

Ormai il futuro di Matthijs De Ligt sembra sempre più indirizzato verso il Bayern Monaco. Dopo che è stato trovato l’accordo con il Barcellona per la cessione di Robert Lewandowski, per la quale manca ormai solo l’ufficialità, i bavaresi, con i soldi che arriveranno per il passaggio in blaugrana dell’attaccante polacco, sono pronti per fare una nuova offerta al rialzo alla Juventus per accaparrarsi il 22enne difensore olandese.



Kahn avvisa la Juventus: “De Ligt vuole venire al Bayern”

In casa Bayern c’è grande ottimismo per l’esito dell’operazione. Queste infatti le parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport, rilasciate dal CEO nonché ex portiere dei bavaresi e della nazionale tedesca Oliver Kahn alla Bayerischer Rundfunk, l’emittente radiotelevisiva pubblica locale della Baviera.

“Abbiamo avuto dei colloqui. De Ligt vuole venire al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo di nuovo con la Juventus e poi vedremo come va”.

Bayern, Salihamidzic: “Siamo in una buona posizione per De Ligt”

Dal canto suo anche il direttore sportivo dei campioni di Germania Hasan Salihamidzic, che invece è ex calciatore juventino, ha dimostrato grande ottimismo in un’intervista alla Bild, riportata da Sportmediaset, dopo aver incontrato i dirigenti bianconeri Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Pavel Nedved.

“Faremo ciò che è meglio per il Bayern Monaco. Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt al momento perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende le cose più facili nel mercato dei trasferimenti”.

Ceduto Lewandowski il Bayern può avvicinarsi alle richieste della Juventus per De Ligt

Finora il problema più grande è stata la forbice tra richiesta e offerta. La Juventus, per privarsi del suo difensore, chiede dai 90 ai 100 milioni di euro, il Bayern però è sempre fermo alla prima offerta di 60 più bonus. La distanza insomma è molta ma, come detto, la cessione di Lewandowski potrebbe permettere un rialzo dell’offerta dei tedeschi per arrivare a un accordo “a metà strada”.

Infine il Bayern potrebbe chiedere uno “sconto”, forte del fatto che De Ligt è in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovare il contratto con i bianconeri. Staremo a vedere se gli incontri dei prossimi giorni sbloccheranno la trattativa in un senso o nell’altro.

