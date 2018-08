Kalinic avrà la 9 di Fernando Torres

L'ex attaccante del Milan Nikola Kalinic è stato presentato lunedì mattina come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. La punta croata vestirà la maglia numero 9, che apparteneva a Fernando Torres.

"Griezmann e Diego Costa sono due tra i migliori attaccanti d'Europa, devo lottare per competere e giocare. Ho molto rispetto per loro, ma ci sono molte partite e ci saranno dei momenti per riposare per loro".

L'esclusione dal Mondiale: "Quello che è successo con la selezione è capitato, è stata una scelta del ct di non contare su di me al Mondiale, è una sua decisione. Non ho avuto la medaglia perché non ho giocato, né aiutato ad arrivare al grande risultato della Croazia".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 14:10