Karate, Crescenzo: "Covid alle spalle, devo conquistare Tokyo"

Dopo un anno di assenza, Angelo Crescenzo è carico per il ritorno sul tatami, specialmente dopo giorni difficili per la positività al Covid. Il 27enne sarà tra i protagonisti di un test olimpico: “Sono tornato ad allenarmi da due settimane, questa gara test è una fortuna per me: anche se non combatterò nella mia categoria, ma in quella olimpica, posso finalmente tornare a competere dopo 14 mesi di inattività e prima della Premier League di Lisbona che ha un’importanza fondamentale per me in termini di qualifica olimpica”.

Crescenzo è carico e motivato: “La preparazione è andata bene, con la nazionale abbiamo anche affrontato un bel raduno. In Francia c’è tanto da provare, sarà importante vedere come andrà il confronto con gli altri atleti in gara, anche l’approccio dal punto di vista psicologico. Io mi sento pronto e sono tranquillo, ho solo voglia di tornare a combattere”.

Crescenzo aveva conquistato il pass olimpico con la chiusura del ranking causa pandemia, ma la Wkf ha ribaltato tutto e adesso deve conquistare l’accesso a Tokyo 2021: “Non è stato un anno facile per me, ora sono di nuovo in corsa. Anche tutte le cancellazioni gare, la preparazione che poi dovevi ricominciare da capo e vedere gli altri allenarsi e ripartire mentre io ero fermo, mi ha un po’ destabilizzato. Ma sono uno che combatte, quindi continuo sulla mia strada. Ora penso a Parigi, poi a Lisbona puntando a chiudere al meglio il mio percorso olimpico con una qualifica”.

OMNISPORT | 10-04-2021 12:43