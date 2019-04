Karolayne Da Rosa: il rapporto difficile con il padre Emerson

Come sempre, Barbara d’Urso non lascia cadere le storie di cui diventa, a suo modo, attenta divulgatrice. Così anche quanto investe Karolayne Da Rosa, figlia di Emerson, è cosa da Live – Non è la d’Urso, versione serale delle interviste secondo Carmelita. Ha imposto uno stile, inventato un genere, che può accontentare o meno chi osserva questo palcoscenico animato dall’insieme di personaggi scelti: ma il vissuto rimane, quanto le notizie prodotte.

La figlia dell’ex calciatore di Milan, Roma e Juventus aveva esplicitato il proprio dramma proprio nel salotto della conduttrice Mediaset, affidando poi ad una lettera il ricongiungimento con suo padre, che non sentiva da tre anni.

Nel suo intervento serale, Karolayne (discreta tennista e aspirante influencer, attenta ad aggiornarci su comparsate televisive e impegni grazie al suo profilo Instagram) ha ragguagliato i telespettatori su quanto accaduto tra lei e il giocatore, che oggi si è rifatto una famiglia e vive a Miami.

“Abbiamo parlato tantissimo ci sentiamo quasi tutti i giorni”, ha detto. “Sono anche contenta perché mio padre mi ha invitato a metà maggio per andare a un evento importante con lui”. Ma non è tutto alle spalle, per la giovane tennista: “ci sono ancora delle cose da risolvere, però sono contenta, perché a livello affettivo ci sentiamo e tra poco ci vedremo, finalmente!”.

Frasi che descrivono le difficoltà di ricucire un rapporto alquanto complesso, reso più complicato dalla distanza e dall’improvvisa interruzione di contatti tra loro per quasi tre anni. Le ragioni all’origine della frattura sono da comprendere e riguardano un padre e una figlia, segnati entrambi da momenti di lacerante separazione come troppo spesso avviene, a seguito della conclusione di un matrimonio.

La stessa Karolayne ha descritto le sofferenze seguite alla fine della storia tra i suoi genitori e al dolore causato dall’addio a suo padre. Oggi un piccolo passo, come quello fatto anche dopo questa apparizione nei programmi della d’Urso, è già un passaggio importante.

VIRGILIO SPORT | 04-04-2019 10:53