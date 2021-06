Kawhi Leonard da record, Mavs e Clippers alla bella

Il fattore campo si conferma un optional nella serie tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. Gara 6 non ha fatto eccezione sorridendo ancora alla squadra in trasferta. Non era mai successo nella storia dei playoff Nba, così a decidere la sfidante di nella semifinale di Conference sarà Gara 7 dopo il successo dei Clippers all’American Airlines Center per 104-97.

Il testa a testa tra Kawhi Leonard e Luka Doncic è stato vinto un po’ a sorpresa dalla stella di Los Angeles, che fa cambiare marcia ai compagni quando tutto sembrava perso. In un terzo quarto che vedeva i Mavs avanti di 7, Leonard dilaga mettendo a segno addirittura 42 punti, per un totale a fine gara di 45, con 18/25 dal campo e cinque triple a segno, che eguaglia la sua miglior prestazione in carriera ai playoff. Nel suo cartellino anche 6 rimbalzi.

Valida “spalla” Paul George, che mette a segno 20 punti, salendo di tono nell’ultimo e decisivo quarto.

Dallas, con appena il 42% dal campo, è stata limitata dalla prova opaca di Doncic, che ha chiuso con 29 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, poco meglio di Tim Hardaway (23 punti). I Clippers potranno giocarsi la qualificazione in casa. Ammesso che sia ancora un vantaggio…

