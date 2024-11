Kean rimpianto Juventus: la tripletta e le parole di Spalletti diventano un’accusa a Giuntoli 

Con la tripletta al Verona il 24enne centravanti è salito a 11 reti in 14 partite stagionali con la Fiorentina, mentre i bianconeri si ritrovano ad avere il solo Vlahovic come prima punta

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo la tripletta segnata da Moise Kean al Verona sono sempre più numerosi i tifosi della Juventus che rimpiangono il 24enne attaccante, elogiato anche dal c.t. dell’Italia Luciano Spalletti: per molti cederlo per ritrovarsi con il solo Dusan Vlahovic nel ruolo di prima punta è stato un grave errore di Cristiano Giuntoli.

Nazionale, Spalletti pazzo di Kean

La tripletta segnata al Verona Moise Kean s’è meritato anche i complimenti di Luciano Spalletti, che ha sottolineato con piacere come dietro il capocannoniere Mateo Retegui la serie A abbia nel centravanti della Fiorentina un altro bomber italiano. “Kean è in una condizione fisica bellissima, ha delle qualità evidenti e qualche piccola criticità che però ora nasconde”, ha detto il c.t., che poi ha aggiunto: “Kean ha segnato in tutti i modi e quei tre gol di ieri dicono che è completo. Ha avuto una crescita veloce che ha evidenziato le sue qualità. Manda un messaggio forte quando gioca e il movimento sul primo gol di ieri è stato importante, mentre sul terzo si è sbarazzato dell’avversario in un attimo”.

Juventus: Kean un errore di Giuntoli?

Le parole di Spalletti, però, hanno anche alimentato i rimpianti dei tifosi della Juventus: mentre Kean segna a raffica – 11 gol in 14 partite stagionali con la Fiorentina – i bianconeri osservano Dusan Vlahovic vivere un periodo sfortunato in fase finalizzativa. Inoltre dietro il serbo Thiago Motta non può contare su nessun altro centravanti di ruolo, a causa dell’infortunio di Arek Milik: insomma, per molti tifosi cedere Kean per 13 milioni alla Fiorentina è stato un grave errore di Cristiano Giuntoli.

Juventus, i tifosi che rimpiangono Kean

A guidare la protesta contro Giuntoli sono i nostalgici di Max Allegri, come Ledbowski. “Quelli che hanno tifato contro la Juventus per 3 anni (alcuni anche 5) stanno impazzendo perché i loro santini santoni Giuntoli e Motta hanno buttato nell’umido un talento come Kean perché non l’hanno capito, e quindi provano a dare la colpa ad Allegri”, scrive il tifoso su X.

Per gli anti-Allegri, però, il problema era proprio il tecnico: “Max ha distrutto chiunque. Non ne ha valorizzato uno!”, scrive Ale. “Kean conferma quello che io e in molti pensavamo: aveva solo bisogno di continuità e fiducia. Spiace non essere riusciti a sfruttarlo cosi nelle stagioni passate”, aggiunge CavBiancoNero. “Io Kean non lo avrei mai ceduto: giovane, italiano e sempre impiegato male, ora avrebbe fatto comodo e con Motta sarebbe tornato a segnare come faceva al PSG e ora nella Fiorentina. Giuntoli ha sbagliato”, l’attacco di Alice.

Juventus, i tifosi dalla parte di Giuntoli

Altri tifosi, invece, sono più teneri con Giuntoli: “Continuo a pensare che a livello economico sia stata un’ottima cessione – scrive Stefano -. Sbagliato però rimanere col solo Milik (in queste condizioni poi…) come alternativa a Vlahovic”. Per altri, come Andrea, “le maglie hanno un peso diverso”. “Alla Juve non sarebbe mai stato titolare e non avrebbe mai reso così”, aggiunge Milady. “Una cosa è giocare con la Fiorentina una cosa è giocare con la Juventus”, la chiosa di Piero.