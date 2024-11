Juventus: Yildiz sulle orme di Del Piero ma per il web anche Cambiaso è già leggenda: i top di Motta

I tifosi della Vecchia Signora sono esaltati dalle giocate dei singoli. Due in particolar modo hanno catturato l'attenzione della platea dell'Allianz

Arriva la sosta e come sempre in questi casi arriva il momento dei primi bilanci, naturalmente parziali. E’ positivo quello in casa Juventus, al netto di qualche passo falso. Per i bianconeri i segnali provenuti dal derby sono stati confortanti, anche tenendo conto della crescita di alcuni singoli. Da quella di Weah, al terzo centro in campionato, a quella del giovane Kenan Yildiz che continua a migliorare nel segno di Del Piero. E poi c’è Cambiaso, già idolo della tifoseria.

Yildiz alla Del Piero e Cambiaso è già idolo

Passato e presente che si fondono. Yildiz segna, esulta alla Del Piero e dedica il gol proprio all’ex capitano che ieri ha compiuto 50 anni. Musica per le orecchie dei tifosi della Juventus. Perché è vero, come dice Thiago Motta, che l’importante è la squadra, il collettivo, ma anche vero che gli amanti del calcio si esaltano tanto dinanzi alle giocate dei singoli più talentuosi come è il caso del turco. Tra i bianconeri, poi, chi ha conquistato letteralmente tutti è Andrea Cambiaso: molto più di un semplice terzino.

Il turco che diventa pittore: l’opinione dei tifosi

I social costituiscono spesso e volentieri il termometro reale di una tifoseria. E quella della Juventus è decisamente contenta. Tra gli argomenti più caldi c’è naturalmente Kenan Yildiz, la cui crescita è apparsa evidente in questi ultimi tempi. “E pensare che c’era chi lo definiva giocatorino” sentenzia un supporter della Vecchia Signora. “Giocatore dalla tecnica sopraffina. Ma quello che mi piace di più di questo ragazzo è il carattere“, spiega un altro tifoso. Suggestivo, infine, il commento di un altro utente: “Dopo Raffaello e Pinturicchio abbiamo trovato un altro ragazzo che sa dipingere“.

Cambiaso, l’Olanda e il calcio totale: l’opinione dei tifosi

Per tanti, però, il man of the match della partita contro il Torino è stato Andrea Cambiaso. Ma non è la prima volta che l’esterno sale in cattedra con giocate di alta classe, come quella che ha portato al gol di Weah. C’è, però, chi gli trova un piccolo difetto prima di raggiungere la perfezione: “Migliorasse l’ultimo passaggio potremmo dire di aver trovato un campionissimo“. L’attuale versione, però, accontenta indubbiamente i più come sintetizza bene questo tifoso: “Giocatore enorme, da Ajax dei tempi di Crujff , parte da terzino, ma gioca ovunque bene un calcio totale“.