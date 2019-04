Kean, Thuram stronca Bonucci. E il referto Figc fa discutere

Il caso dei cori razzisti aMoise Kean continua a tenere banco due giorni dopo Cagliari-Juventus. Leonardo Bonucci ha chiarito la sua posizione dopo essere stato travolto dalle polemiche per le sue dichiarazioni sull'esultanza del classe 2000, ma l'ex difensore della Juventus Lilian Thuram ha rincarato la dose in un'intervista a Le Parisien.

"Dice che Moise se l'è cercata e così dice qualcosa che molti pensano: che i neri si meritano ciò che capita loro. A causa di gente così non avanzano le cose. Sono propositi vergognosi. A Moise dico di essere fiero nelle avversità come dovrebbero fare tutte le persone di colore davanti a persone come Leonardo Bonucci che vorrebbero che si rassegnassero".

"La domanda giusta da fare a Bonucci invece sarebbe: cosa ha fatto Kean per meritarsi tanto disprezzo? Bonucci non dice mai ai tifosi che hanno torto, ma a Kean che se l’è cercata. È come quando una donna viene stuprata e c’è chi parla del modo in cui era vestita. Bonucci non è stupido, ma ha una certa idea della società e i suoi propositi sono solo vergognosi. Bisogna essere chiari sul razzismo. Quei ‘buu’ rappresentano il disprezzo verso tutte le persone, compresi i bambini, che hanno il colore della pelle di Kean. Ogni volta tutti dicono che la prossima volta la partita sarà sospesa, ma non succede mai. Constato che le istituzioni del calcio se ne fregano. Se fosse davvero stato un problema, la gara sarebbe stata fermata. La squadra avrebbe dovuto lasciare il campo e una soluzione si sarebbe trovata".

Intanto fa discutere il referto degli ispettoridella Figc, annunciato in anteprima dalla Gazzetta dello Sport.Secondo quanto riporta la rosea, i tre ispettori federali presenti alla Sardegna Arena hanno minimizzato l'accaduto, parlando solo di "quaranta o cinquanta persone a fare i "buu" a Kean, e solo in reazione all'esultanza provocatoria dell'attaccante juventino". Il Giudice Sportivo, quindi, dovrebbe limitarsi solo a una multa per il Cagliari.

SPORTAL.IT | 04-04-2019 11:37