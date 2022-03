"Keep Racism Out": la nuova iniziativa che unisce FIFA al calcio reale

18-03-2022 18:56

In questi giorni vi sarà capitato di imbattervi nella nuova promo dedicata alla lotta contro il razzismo. Stiamo parlando di “Keep Racism Out”, arrivata anche all’interno del videogames FIFA

Le iniziative EA

La EA si è sempre dimostrata molto attenta alle dinamiche sociali. Le iniziative benefiche o di sensibilizzazione sono all’ordine del giorno. Proprio la scorsa settimana, la casa di produzione americana aveva annunciato sanzioni contro la Russia, con iniziative benefiche a supporto del popolo Ucraino.

Oggi invece torna la promo Keep Racism Out, che coinvolge non soltanto la Lega Serie A e i club ma anche il calcio virtuale con FIFA, in special modo nella modalità Ultimate Team.

No to racism

Quest’oggi 18 marzo, è stato lanciato ufficialmente il kit “Keep Racism Out”. Questo è stato reso disponibile all’interno della modalità FIFA Ultimate Team, gratuitamente per tutti i giocatori del mondo. In questo modo, chiunque potrà sfoggiare i colori blu scuro e azzurro del kit con il logo “Keep Racism Out” e la striscia rossa sul fronte delle maglie.

L’iniziativa non è una novità. Sono ormai anni infatti, che la lotta contro il razzismo è portata avanti all’interno di qualsiasi videogames EA con attivazioni di questo tipo.

L’importanza della sensibilizzazione

David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FIFA, ha commentato così:

“EA SPORTS è al fianco della Lega Serie A nella sua lotta contro il razzismo non solo nel calcio ma anche nella nostra società in generale. Rendere il kit “Keep Racism Out” disponibile all’interno di FIFA 22 crea un’opportunità per i giocatori di mostrare il loro sostegno a questo messaggio”.

All’appello si è unito anche Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A:

“La lotta contro la discriminazione in ogni sua forma è un tema purtroppo ancora fortemente attuale, ma il successo negli anni della campagna “Keep Racism Out” dimostra che qualcosa sta cambiando. Questa consapevolezza deve essere uno stimolo a fare sempre meglio in questa battaglia così importante per la nostra società. Siamo estremamente orgogliosi che anche in questa stagione EA SPORTS sia al fianco di Lega Serie A e della campagna “Keep Racism Out”, convinti che attraverso il videogioco FIFA 22 riusciremo a veicolare questo messaggio di rispetto e inclusione al maggior numero di persone, in particolare tra le generazioni più giovani, che saranno il futuro di un mondo del calcio finalmente libero da ogni discriminazione.”

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER