Keita Baldé è già pazzo per il Cagliari

Ha giocato in Europa con Lazio, Inter Monaco, ma adesso per Keita Baldé c’è solo il Cagliari.

In un’intervista concessa ai canali ufficiali del club rossoblù l’attaccante senegalese ha confessato tutto il proprio entusiasmo in vista della nuova esperienza in Sardegna: “Inizia un’avventura importante per me, a livello personale e professionale. Arrivo molto carico, voglio dimostrare tutto il mio valore in campo”.

“Quello che mi ha spinto di più è stata la convinzione con cui mi è venuto a prendere il Presidente, che devo ringraziare – ha aggiunto l’ex interista – Il suo interessamento è stato così forte da subito, non potevo dire di no. Sono il primo giocatore senegalese al Cagliari. Portare la bandiera senegalese per il mondo e portare il Cagliari in Senegal per me sarà un grande orgoglio”.

Keita ha poi parlato delle proprie caratteristiche dicendosi pronto a ricoprire tutte le posizioni nell’attacco rossoblù: Sono un giocatore che ama i dribbling e sono veloce. Ho cambiato un po’ di posizioni negli ultimi anni, nascevo come esterno d’attacco. ma poi dipende sempre da come si gioca. Posso fare qualunque posizione nelle zone offensive”.



OMNISPORT | 02-09-2021 20:04