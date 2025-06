Kelly Doulla a 15 anni è già una stella: record nei 100 a Brescia. Iapichino a Stoccolma per le prove di Mondiale

La 15enne sprinter lombarda firma il nuovo record italiano under20 alla sua seconda uscita ufficiale sulla distanza olimpica. Iapichino fa le prove generali nel lungo, occhio a Duplantis

L’Italia ha trovato una vera e propria stella. A 15 anni Kelly Doualla rappresenta una delle grandi speranze dell’atletica azzurra. La conferma arriva, dopo una stagione incredibile indoor, anche sulla distanza olimpica all’aperto dei 100 metri con l’azzurra che fa segnare il nuovo record italiano under 20 (e ovviamente anche quello under 18).

Doulla da sogno: record under 20

Continua la straordinaria progressione di Kelly Doualla. La 15enne sprinter ha già fatto parlare di sé la scorsa stagione e negli ultimi mesi. E ora arrivano le prime conferme anche su distanze olimpiche. La ragazza lombarda continua a stupire tutti a ogni occasione e nella prima giornata dei campionati italiani di società ha stampato un tempo super sui 100 fermando il crono euro su 11.37 e battendo il record italiano under 20 che Vittoria Fontana aveva segnato agli Europei del 2019 (e che le erano valsi anche l’oro). Ovviamente battuto anche il record italiano under 18 (11”44 di Erica Marchetti) che resisteva dal 1997.

Ma la carriera della giovanissima Kelly è destinata ad arricchirsi anche di nuovi traguardi, quella di oggi era la sua seconda volta “ufficiale” sui 100 metri. Nella prima uscita a Bellinzona il suo tempo era stato di 11”52. E lo scorso 4 maggio si è confrontata anche con il salto in lungo con una misura da 6,27 che rappresenta un ottimo punto di partenza.

Iapichino, prove di Mondiale

Intanto il circuito “maggiore” si prepara a un’altra giornata molto importante con la tappa di Diamond League di Stoccolma. Una delle gare più attese è quella del salto in lungo con l’Italia che domani avrà gli occhi puntati su Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra ha “rotto” il muro dei 7 metri e domani si confronta con le migliori al mondo della specialità visto che in gara ci stanno anche l’oro olimpico Tara Davis, l’oro mondiale Ivana Spanovic e l’oro europeo Malaika Mihambo. Una gara che già è una prova generale per i Mondiali di Tokyo.

Dosso sui 100 e Riva ci riprova

La tappa svedese sarà fondamentale anche per Zaynab Dosso che dopo l’infortunio che ha frenato la sua preparazione vuole tornare a correre veloce sui 100 dopo l’11”26 con cui ha dato inizio alla sua stagione all’aperto. In gara tra i colori italiani c’è anche Federico Riva che sta vivendo un momento di grandissima forma. L’azzurro arriva a Stoccolma dopo aver ritoccato i primati personali sugli 800 metri, sui 1500 e anche nella distanza del miglio dove ha tolto il record italiano anche a una leggenda del mezzofondo italiano come Genny Di Napoli (record che resisteva da 33 anni). In Svezia sarà impegnato sui 1500.

Ma ovviamente domani sera l’attenzione del pubblico svedese sarà tutto per il fenomeno di casa Armand Duplantis che davanti ai propri tifosi potrebbe togliersi lo sfizio di andare a caccia dell’ennesimo record mondiale dell’asta.