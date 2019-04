Kessiè-Bakayoko, le reazioni dei tifosi alla sentenza

Dopo tanto parlare è arrivata la sentenza su Kessié e Bakayoko dopo l’episodio accaduto alla fine di Milan-Lazio, quando i due giocatori hanno mostrato per fare uno sfottò la maglia di Acerbi sotto la curva degli ultras rossoneri. Nessuna prova tv, nessuna squalifica, ma solamente una multa per loro e per i giocatori biancocelesti che dopo il fischio finale si sono resi protagonisti di una piccola zuffa.

Gravina bersaglio – Alla notizia il web rossonero ha tirato un sospiro di sollievo ma ha anche puntato il dito contro il presidente della Figc Gravina, difatti si leggono commenti come “Gravina muto”, ma c’è anche chi si interroga sulla stessa inammissibilità della prova tv scrivendo: “La prova TV non poteva intervenire. La vera domanda è: per quale motivo è stata chiesta?”. La Figc viene quindi criticata proprio per aver chiesto la squalifica tramite le immagini: “Quindi il Giudice Sportivo spiega – con grande pazienza – al procuratore Pecoraro che la prova tv non poteva in nessun modo essere richiesta per il caso Acerbi”.

Rabbia da Roma – Naturalmente non l’hanno presa bene i laziali, che commentano: “Kessié e Bakayoko scagionati per aver deriso ed umiliato Acerbi. Pensate fosse successo il contrario, cioè se due calciatori bianchi avessero fatto la stessa cosa con la maglia di un giocatore di colore, quante giornate di squalifica con aggravante del razzismo?”. Ma c’è anche chi punta sull’indifferenza: “Non me ne fregava niente. Anzi meno di niente. Mi è sembrato solo un gesto infame e irrispettoso da parte di Bakayoko e Kessiè”.

Caso ancora aperto – C’è però da fare una importante segnalazione. La vicenda non è ancora del tutto conclusa in quanto la Figc ha deciso di aprire un’indagine interna dopo che il giudice sportivo ha dichiarato di non potersi pronunciare sull’accaduto. L’annucio è stato fatto dal procuratore Pecoraro.

SPORTEVAI | 16-04-2019 13:59