I blaugrana si sono imposti per 2-1 contro il Real Madrid

19-03-2023 23:03

Vittoria cruciale in chiave titolo per il Barcellona, che ha battuto per 2-1 il Real Madrid al Camp Nou nel big match della 26esima giornata della Liga. I blancos, avanti al 9′ grazie all’autorete di Araujo, sono stati rimontati dai gol di Roberto al 45′ e dell’ex milanista Kessie al 92′.

Grazie a questo successo, la squadra di Xavi ipoteca la Liga: il vantaggio in classifica è ora di 12 punti sugli uomini di Ancelotti e i giochi sono ormai fatti.