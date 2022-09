Keylor Navas ringrazia il Napoli e i suoi tifosi ma scatena la polemica sul web

02-09-2022 08:42

Al Napoli non riesce l’ultimo affare in entrata. Il club partenopeo ha aspettato Navas fino alla chiusura del mercato francese, ma non c’è stato niente da fare per portarlo in azzurro. Cristiano Giuntoli, ha provato anche a prenderlo in prestito con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: strada sbarrata e magari appuntamento in inverno. Se ne riparlerà a gennaio, perché l’accordo tra il costaricense e il Psg sulla buonuscita non è arrivato.

Sfumato Navas il Napoli prolungherà il contratto a Meret

Il Napoli punterà ora su Alex Meret come primo portiere. Già partita la trattativa per un rinnovo quinquennale del portiere che comunque in queste prime giornate ha mantenuto sempre sicurezza e nervi saldi, parando anche un rigore mercoledì contro il Lecce. Salvatore Sirigu gli farà da secondo.

Navas ringrazia sui social il Napoli

Dal canto suo Navas sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare il Napoli che l’ha cercato con insistenza e i suoi tifosi con una lettera aperta in cui dice: “Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato il giorno di ringraziare i club e i tifosi che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati. È anche il momento di informarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fiducia, aiutando il più possibile la squadra, senza arrendersi e, come al solito, dando il massimo ogni giorno. Grazie per gli auguri, continuiamo nella lotta mano nella mano con Dio!”.

I tifosi del Napoli se la prendono con Navas

Parole che però non vengono apprezzate da tutti i tifosi azzurri che si sfogano su twitter: “Cosa ringrazi? Sei rimasto a Parigi per soldi e ci sta,nessuno te ne farà una colpa. Tutto sto giro di parole per far sapere a tutti che continuerai a sedere sullla panchina del PSG, ma ce la fai? Ricorda, il silenzio è d’oro”, oppure: “Vergognati pagliaccio , non hai spinto un secondo per venire a Napoli perché vuoi levare il posto a Donnarumma , ti auguro tante panchine e tanti gol presi , come uomo sei zero”.

Fabrizio Biasin osserva stupito con un post: “assistiamo al primo caso di giocatore che si congeda, commosso, da squadre dove non ha mai giocato: STRAORDINARIO”. Fioccano le reazioni: “Prossimo step: non esultare dopo un gol a una squadra che ti aveva cercato nella sessione precedente”.

C’è chi traduce così la lettera di Navas: “Tradotto in parole povere: “Grazie, ma a quasi 36 anni con ancora 2 anni di contratto a 9 mln l’anno, non vedo perché dovrei rinunciare a tale somma.” E mi sembra anche giusto!” ma anche: “Sembra la lettera scritta da Troisi e Benigni a Savonarola in Non ci resta che piangere”

C’è chi osserva: “Gli auguro tante belle panchine. Forza Gigio” e poi: “Volevo Navas. Non mi piace per niente Meret ma da oggi difende i pali del nostro Napoli e merita il nostro sostegno” e infine: “Il ruolo del portiere è uno dei più importanti nel calcio, oltretutto Keylor avrebbe portato tanta leadership che avrebbe fatto comodo dato che siamo una squadra giovane. Buon mercato, ma abbiamo sostituito tutti tranne Ospina“.