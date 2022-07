Kim Min-Jae: il Napoli torna avanti al Rennes per il difensore

18-07-2022 12:38

A Napoli si sta lavorando duramente al dopo Koulibaly. Il profilo scelto dalla dirigenza e dal tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, è quello del sudcoreano Kim Min-Jae.

Il club campano però vuole stringere i tempi in modo da consegnare in tempi brevi il difensore centrale al tecnico che deve trovare la giusta quadra al centro del reparto arretrato anche in seguito all’arrivo di Ostigard.

Il Napoli nelle ultime ore ha intensificato i rapporti con l’entourage del giocatore ed è tornato avanti al Rennes, club che giovedì scorso ha provato a chiudere l’operazione senza però convincere fino in fondo il giocatore, che decise di aspettare perché il Napoli è la sua prima scelta.

E ora il club partenopeo lavora per chiudere l’operazione: pronto un blitz in Turchia per definire l’affare e convincere definitivamente il giocatore.

