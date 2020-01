Kobe Bryant, Djokovic scoppia in lacrime: "Sono a pezzi"

Novak Djokovic non è riuscito a trattenere l'emozione parlando dell'amico Kobe Bryant, scomparso a 41 anni domenica scorsa insieme alla figlia e ad altre sette persone in un incidente aereo a Los Angeles.

Il tennista serbo è sceso in campo alla Rod Laver Arena prima del match di quarti di finale degli Australian Open contro Milos Raonic indossando una felpa con le iniziali e i numeri 8 e 24 in onore della leggenda della NBA.

Dopo il match vinto per tre set a zero e la qualificazione in semifinale (giovedì affronterà Federer), il fuoriclasse nato a Belgrado ha voluto ricordare l'amico, ma non è riuscito a trattenere le lacrime: "Quando ho avuto bisogno di consigli o supporto lui c'è sempre stato per me: è stato un mentore, un amico…".

"Mi ha dato consigli importanti, mi ha fatto capire che dovevo continuare a credere in me stesso e nel processo che mi avrebbe fatto ritornare dove volevo essere. Il mio cuore è a pezzi nell'apprendere ciò che è accaduto a lui e alla figlia", ha continuato Djokovic, che come Kobe, tifa per il Milan.

"Non so davvero cosa dire, sono stato colto di sorpresa dalla notizia. È stato uno dei più grandi atleti della storia, un'ispirazione per me e per molte altre persone al mondo. Kobe mi ha aiutato in un momento di difficoltà, ci eravamo incontrati e parlati in più di un'occasione. Ho avuto la fortuna d'avere una rapporto personale con lui negli ultimi 10 anni".

