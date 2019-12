Kolarov infuriato per i rumors su Cristina Buccino: "Vergognoso"

I rumors che hanno investito la vita privata di Aleksandar Kolarov hanno prodotto delle conseguenze dirompenti, sia nel delicato divorzio da sua moglie Vesna, sia nella sfera più intima e privata di Cristina Buccino. A lei, infatti, le informazioni raccolte e riportate dal portale serbo Viraltab attribuivano l’origine della separazione del terzino della Roma dalla sua compagna.

Secondo quanto risulterebbe al media serbo, tra il giocatore e la showgirl italiana sarebbe nato un sentimento che avrebbe indotto Kolarov a prendere una decisione definitiva sulle sorti del proprio matrimonio.

Una mera speculazione, una mera architettura priva di fondamento reale, nella versione diffusa su Instagram da Cristina Buccino, la quale è intervenuta immediatamente per smentire quanto pubblicato.

“Mi dispiace fare queste stories oggi soprattutto perché non rispondo mai alle provocazioni , a nessun tipo di provocazione. Però mi stanno mandando, mi stanno arrivando dozzine di messaggi su questo gossip che è uscito su di me e su questa persona che io neanche conosco. Non so chi è, non so come è fatto , non so nulla. Vi posso dire che avete veramente rotto. Ma io soprattutto ce l’ho con quei quattro mentecatti che si nascondono, perché non si viene mai a sapere realmente chi è che scrive queste porcate assurde, queste bugie che si inventano di sana pianta e che per arrivare a fine mese scrivono quattro cavolate e pensano di arrivare chissà dove. Mi dispiace se sono stata cruda però la dovete fare finita, avete rotto. E poi un’ultima cosa, fatevi una vita su“.

A stretto giro, è giunta la replica e relativa smentita del terzino giallorosso che, tramite stories sul proprio profilo, ha dichiarato: “È vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata”.

Una dichiarazione secca, meno articolata della Buccino, ma altrettanto determinata nel frenare la corsa al sospetto.

VIRGILIO SPORT | 19-12-2019 12:04