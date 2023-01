Korda junior si sceglie i modelli: "Mi ispiro ad Agassi e Graf"

20-01-2023 20:02

Il tennis mondiale scopre Sebastian Korda. Meglio tardi che mai, visto che il 23enne figlio d’arte è considerato da anni uno dei predestinati della racchetta, così dopo la finale persa ad Adelaide contro Novak Djokovic il primo scorcio di 2023 ha regalato un’altra bella soddisfazione allo statunitense di origini ceche, il successo nel terzo turno degli Australian Open su Daniil Medvedev, due volte finalista sconfitto nelle ultime due edizioni.

Al termine del match Seb è parso piuttosto tranquillo e ha parlato del proprio karma: “In questo inizio di 2023 sto lavorando su me stesso per non avere più pensieri negativi. Il mio nuovo motto è ‘L’energia è più positiva che negativa'”.

Non c’è che dire, sembra funzionare, insieme ai consigli di un “pool” molto speciale, che non comprende solo l’attuale coppia di allenatori di Korda, Martin e Radek Stepanek, bensì lo “special coach” André Agassi: “Mia madre (l’ex professionista Regina Rajchrtova, ndr) mi sta sempre molto vicino e mi dà tanti consigli, ma un posto speciale nella mia vita ce l’ha anche André Agassi. Mi ha mandato un messaggio durante la partita, ci siamo conosciuti durante il Covid e ci sentiamo spesso. Lui e Steffi Graf non sono solo due ex grandi atleti, ma persone straordinarie da cui si può solo imparare con umiltà. Sono la mia fonte di ispirazione”.