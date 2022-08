08-08-2022 10:40

Manca sempre meno alla conclusione dell’affare tra Eintracht Francoforte e Juventus per Filip Kostic, giocatore che ormai pare essere destinato a vestire bianconero in futuro.

Juventus, l’offerta da modificare per arrivare a Kostic

Forte dell’accordo economico già raggiunto dalla Juventus col giocatore per un triennale a 2,8 milioni di euro netti a stagione, al club piemontese non resta che aggirare gli ultimi scogli per mettere la parola “fine” alla trattativa coi tedeschi.

Il primo, e più importante, è rappresentato dalla distanza tra la richiesta economica fatta dall’Eintracht e l’offerta messa sul piatto dai bianconeri i quali, ballando circa ancora 4 milioni, nell’incontro in programma oggi dovranno cercare di compiere un ulteriore sforzo per provare a colmare la distanza.

Supercoppa Europea, un altro paletto per Kostic alla Juve

Il secondo ostacolo invece riguarda le tempistiche della partenza di Kostic da Francoforte e dell’approdo a Torino.

La compagine teutonica infatti vorrebbe trattenere il centrocampista fino a mercoledì per averlo a disposizione nel match di Supercoppa europea contro il Real Madrid, mentre la Juventus, dal canto suo, punterebbe a chiudere l’affare e a portare in Italia Kostic entro martedì: anche qui le due società dovranno trovare il giusto compromesso.

Non solo Kostic: gli altri obiettivi della Juventus

Chiuso l’affare Kostic, la Juventus non si fermerà sul mercato viste le attuali lacune all’interno della rosa bianconera.

In questo senso gli obiettivi primari saranno la ricerca del vice-Vlahovic (ruolo per il quale, perse le speranze di un ritorno di Morata, i nomi ballo restano quelli di Arkadiusz Milik, Luis Muriel e Memphis Depay) e l’ingaggio di un altro uomo in mezzo in campo che potrebbe essere tanto un regista (Paredes è il principale indiziato) quanto una mezzala (da registrare a tal proposito i contatti tra Cherubini e il Sassuolo per Frattesi).

