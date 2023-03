Il countdown per il terzo scudetto del Napoli è ufficialmente partito dopo la prodezza di Kvaradona contro l'Atalanta. I tifosi si preparano a festeggiare ai primi di maggio, ma c'è chi punta a un clamoroso 'sfizio'.

12-03-2023 11:30

Mancano ancora dodici partite, è vero. Ma la magìa di Kvaradona contro l’Atalanta ha riacceso gli entusiasmi dei tifosi del Napoli, anticipando un verdetto che ormai appare già scritto. Il countdown è ufficialmente partito, ormai non è più questione di “se”, ma di “quando”. In quale data gli azzurri conquisteranno il terzo scudetto della loro storia? Se lo chiedono i supporter partenopei, che guardano il calendario e fanno i conti.

Napoli a +18: il titolo ormai è vicinissimo

Diciotto i punti di vantaggio sulla più immediata (si fa per dire) inseguitrice: l’Inter. Che potrebbe essere raggiunta da Roma e Milan in caso di successo dei giallorossi sul Sassuolo (la gara è in programma oggi alle 18 all’Olimpico) e dei rossoneri sulla Salernitana (match fissato per lunedì alle 20.45). I calcoli sono piuttosto semplici, in realtà: al Napoli mancano 19 punti per avere la certezza aritmetica del titolo. Questo ipotizzando che Inter, Roma o Milan vincano sempre: visto il rendimento di tutte e tre, o della stessa Lazio, al momento terza a -19 dagli azzurri, più un esercizio di fantasia che una previsione realistica.

Countdown scudeetto: ad aprile o a maggio?

Quale potrebbe essere la data scudetto? Se il vantaggio dovesse rimanere lo stesso, il titolo potrebbe arrivare il 3 maggio, a Udine, nel turno infrasettimanale (33ma giornata). Ma, visto il ruolino di marcia del Napoli e delle altre, non è escluso che il gap possa essere incrementato prima di quella data. Lo scudetto, in tal caso, potrebbe arrivare addirittura ad aprile. Non sarebbe una novità: il secondo titolo della storia azzurra, quello del 1990, fu conquistato il 29 aprile, ultima di campionato. Stavolta potrebbe arrivare il 23, in casa della Juventus (e sarebbe uno “sfizio” clamoroso per i tifosi partenopei) o al più tardi nella giornata successiva, quella del 29-30 aprile, quando è in programma il derby campano con la Salernitana al Maradona. Ai ‘nostalgici’ farebbe piacere anche un’altra coincidenza: il 7 maggio è in programma Napoli-Fiorentina a Fuorigrotta e sarebbe un remake della sfida scudetto del 1987.

Festa per Kvaradona e gli azzurri: si candida Gigi D’Alessio

C’è un’altra possibilità, quella che – per il gioco degli anticipi e dei posticipi – lo scudetto del Napoli possa arrivare con gli azzurri non in campo, ma davanti alla tv. Magari per una sconfitta o un pari dell’Inter – o delle altre – che regalerebbe la certezza aritmetica della vittoria alla banda di Spalletti. In città il conto alla rovescia è ufficialmente scattato e sono già tantissime le bandiere azzurre ai balconi, le maglie stese nei vicoli e gli striscioni festosi. E c’è chi si candida per la festa ‘ufficiale’, quella che il presidente De Laurentiis sta organizzando coinvolgendo artisti, cantanti e vip dal cuore azzurro: “Io un concerto gratis a Napoli il 4 giugno lo farei”, ha fatto sapere Gigi D’Alessio.