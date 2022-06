Kyle Hines rinnova con l'Olimpia: "Non mi sento vecchio..."

19-06-2022 22:39

Il giorno dopo la festa per il 29° scudetto della propria storia, conquistato nella finale ai danni della Virtus Bologna, i tifosi dell’Olimpia Milano proseguono le celebrazioni grazie all’annuncio arrivato da Kyle Hines.

Il centro statunitense ha infatti ufficializzato la decisione di restare in forza all’AX Armani Exchange anche nella prossima stagione, che sarà quindi la terza consecutiva per l’ex Cska Mosca, che compirà 36 anni il 2 settembre e che a inizio stagione aveva ventilato l’ipotesi dell’addio al basket al termine del campionato.

Hines ha parlato durante il media day organizzato prima della festa-scudetto al Forum di Assago: “Do la mia parola, l’anno prossimo giocherò ancora per l’Olimpia – ha dichiarato Hines a Eurosport -. Il ritiro di cui avevo parlato? No, non sono ancora abbastanza vecchio per smettere. Sono molto contento di restare qui, è una città fantastica e c’è un gruppo con cui è molto divertente giocare”.

In attesa che Sergio Rodriguez sciolga i dubbi sul proprio futuro, quindi, coach Messina incassa la permanenza di un giocatore chiave come Hines, che è stato anche uno dei protagonisti della marcia dell’Olimpia in Eurolega, con il 3° posto nella regular season e l’eliminazione ai quarti playoff contro l’Efes poi campione per il secondo anno consecutivo.

Lo statunitense è stato eletto miglior difensore del torneo per la terza volta in carriera ed ha conquistato lo stesso premio anche per le Finali playoff di questa stagione.