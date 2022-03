Kyrgios: "Sinner è un giocatore infernale"

15-03-2022 14:01

Dopo aver eliminato un pò a fatica il francese Bonzi, sulla strada degli ottavi di finale di Indian Wells, Jannik Sinner troverà l’australiano Nick Kyrgios.

Proprio il prossimo avversario dell’azzurro, ha battuto in due set il norvegese Casper Ruud, numero otto del mondo. Il temibile giocatore di Canberra ha parole al miele propio per il nostro tennista che elogia visto la giovane età e il suo modo di giocare.

Nell’intervista sostenuta dopo il match vinto contro Rudd, Nick Kyrgios si è proiettato verso l’ottavo di finale, consapevole di quanto lo aspetti in campo.

“Secondo ilmio punto di vista, Sinner è un giocatore infernale, ha giocato in modo eccezionale nell’ultimo anno e mezzo, colpisce la palla in modo massiccio. In realtà l’ho giocato in doppio e la cosa che mi ha colpito maggiormente è la sua capacità di gioco”. “Di tutti i giovani è il mio giocatore preferito”: queste le dichiarazioni di Nick Kyrgios sul suo prossimo avversario.

OMNISPORT